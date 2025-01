Aggredì tre infermiere al reparto di diagnosi e cura, inizia il processo per una 42enne

Aggredì tre infermiere, inizia il processo. Imputata una donna di 42 anni che deve rispondere di resistenza e lesioni. I fatti risalgono alla notte del 14 agosto 2021. La donna si trovava all’interno del reparto di Diagnosi e Cura quando ha dato in escandescenze.

In preda all’agitazione, la paziente avrebbe aggredito tre infermiere che si trovavano in servizio in quel momento sferrando calci e pugni per poi sfogare la propria ira contro gli arredi.

Solo l’arrivo delle forze dell’ordine aveva riportato la calma. Una notte di follia per la quale ora la 42enne si trova a processo. Nel corso della prima udienza, il giudice Anna Freschi ha ascoltato la testimonianza delle tre vittime.