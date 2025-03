Piacenza 360, a Palazzo Gotico lo schermo multimediale per ammirare la città dall’alto – AUDIO

Presentato il nuovo schermo multimediale collocato all’ingresso di Palazzo Gotico, che da questa mattina consente a tutti i visitatori di ammirare le bellezze della città riprese dal progetto Piacenza360, rendendo virtualmente accessibile il panorama che si apre dalla torretta del Gotico stesso, chiusa al pubblico per ragioni di sicurezza.

Lo schermo è a disposizione negli orari di apertura dello sportello Iat di accoglienza turistica: sino al 31 ottobre, il lunedì e nei festivi dalle 10 alle 16, dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18; dal 1° novembre al 28 febbraio, dal martedì alla domenica dalle 10 alle 17.

Inquadrando con il proprio smartphone il codice QR visibile sui tre totem collocati all’ingresso di Galleria San Francesco, a Palazzo Farnese e in piazzale Milano, presso la sede Ausl, si può accedere alle immagini tramite Internet.

Alla presentazione dello schermo multimediale sono intervenuti, accanto all’assessore alla Cultura Christian Fiazza, il presidente della Banca di Piacenza Giuseppe Nenna e il curatore del progetto artistico Marco Stucchi, unitamente ad Eliana Dragoni per lo Sportello Iat comunale.

IL PROGETTO

Piacenza 360 rientra appunto nel più ampio progetto dell’Amministrazione comunale Gotico 2027, che punta a restituire pienamente ai piacentini il palazzo medievale simbolo della città che, sulla sua facciata est, presenta un’alta e slanciata torretta che si affaccia su Piazza Cavalli. Raggiungendo la sommità attraverso una stretta e suggestiva scala interna, si gode di un panorama unico di Piacenza.

Vedendo questa prospettiva è nata l’idea di Piacenza 360, che ha il suo punto di partenza in un’immagine sferica ad altissima definizione che offre ai visitatori una visione panoramica della città, dei suoi monumenti e del territorio circostante. Da questa immagine digitale sono stati individuati 162 punti informativi corrispondenti ad altrettante dettagliate schede redatte dalla prof. Poli. Il percorso immersivo si arricchisce poi con la possibilità di entrare virtualmente nei monumenti, nei palazzi e negli edifici religiosi della città grazie a immagini sferiche a 360 gradi. In alcuni di questi monumenti Marco Stucchi ha realizzato immagini aeree dall’altezza di cinque metri che offrono visuali assolutamente spettacolari e inedite (per esempio di San Savino e Sant’Antonino). Fruibile attraverso il web, il progetto è accessibile da qualsiasi parte dell’universo e da qualsiasi dispositivo.

“Da Palazzo Gotico verso il mondo; e dal mondo verso Palazzo Gotico”, per dirla con le parole dell’assessore Fiazza che sintetizzano la descrizione di un viaggio digitale attraverso la storia e la cultura di Piacenza, una sorta di Wikipedia viva e in continuo aggiornamento della nostra millenaria città, che offre uno sguardo inedito e coinvolgente sul suo patrimonio. Una visione che potrà trasformarsi in un desiderio reale: quello di scoprire Piacenza di persona, passeggiando tra le sue strade lasciandosi sorprendere dalla sua bellezza. “Perché la nostra città – ne è convinto l’assessore alla Cultura – merita di essere vista, amata e vissuta”.

COME ACCEDERE

Piacenza 360 sarà disponibile online nel portale dedicato agli indirizzi piacenza360.it e piacenza360.com, ma anche sull’App Municipio, sul sito dell’autore (marcostucchi.com), su quello della Banca (bancadipiacenza.it) e sui siti degli altri attori che a vario titolo hanno sostenuto il progetto (Fondazione, Valcolatte, Blacklemon).