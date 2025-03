L’Università Cattolica presenta i suoi corsi, open day il 28 e 29 marzo: due giorni ricchi di eventi

Cosa significa studiare e vivere nel campus di Piacenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore? Quali corsi di laurea sono offerti? L’Open Day della sede piacentina torna venerdì e sabato prossimi per rispondere a queste e ad altre domande.

Venerdì 28 marzo saranno presentate le lauree magistrali. La mattina sarà così articolata: dalle 9.30 in aula E e online la Facoltà di Economia e Giurisprudenza presenterà le lauree in Gestione d’azienda e a seguire di Innovazione e imprenditorialità digitale (corso attivo presso la sede di Cremona), di Banking e consulting, di Global Business management e di Food marketing e strategie commerciali; dalle 9.45 in aula H e online la Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali presenterà i corsi di laurea magistrale in Agricoltura sostenibile e di precisione e di Scienze e tecnologie alimentari.

Dalle 10 in aula F e online la Facoltà di Scienze della formazione presenterà il corso di Progettazione pedagogica e coordinamento dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza. Sempre in Aula F e online la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali presenterà dalle 11.30 i corsi di laurea di Matematica, Physics e Applied data science for banking and finance (attivi presso la sede di Brescia).

Il giorno successivo, sabato 29, l’Open Day del campus di Piacenza sarà destinato alle lauree triennali e alle lauree magistrali a ciclo unico. Si comincerà alle 9.30 con la Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali, che in aula H illustrerà il corso in Scienze e tecnologie agrarie e in Scienze e tecnologie alimentari (compreso il Profilo in inglese in Food production management). Dalle 11.15 alle 12.30 si terrà “Prova l’Università”, esperienze pratiche nei laboratori e nelle strutture didattiche accompagnati dagli studenti universitari.

Alle 10 la Facoltà di Economia e Giurisprudenza in aula E presenterà la laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (Doppia Laurea Diritto e Economia), la laurea in Management per la sostenibilità, la laurea triennale in Economia aziendale e Programma internazionale di studio Double Degree.

Dalle 10.30 in aula I la Facoltà di Scienze della Formazione presenterà le lauree magistrali e a ciclo unico in Scienze della formazione primaria e in Scienze dell’educazione e della formazione. Infine, dalle 10.30 in Aula G, la facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali presenterà la laurea triennale in Matematica (corso di laurea attivo presso la sede di Brescia), curricula in Matematica, Fisica e Informatica e Intelligenza artificiale.

La due giornate saranno molto ricche: ci si potrà confrontare con i tutor per avere informazioni sulla vita universitaria, ma anche scoprire le opportunità e i servizi offerti dall’ateneo (Polo studenti, Cattolica International, Centro Pastorale, EDUCatt – Ente per il diritto allo studio universitario, Servizi per l’inclusione, Merchandising).

In tre turni – alle 10, alle 11.30 e alle 12.30 – si terranno le visite guidate per conoscere gli ambienti universitari, le strutture del Campus e il Collegio Sant’Isidoro. Sarà inoltre data l’opportunità di effettuare colloqui individuali di orientamento psicoattitudinale (dalle 10 alle 13, aule α e β).