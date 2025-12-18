Aggrediscono una donna di 72 anni in viale Dante e le strappano il cellulare, è caccia ai due aggressori

Nella serata di ieri la Volante della polizia è intervenuta in viale Dante Alighieri, in quanto era stata segnalata un’aggressione ai danni di una donna da parte di alcuni soggetti.

Giunti prontamente sul posto, i poliziotti hanno contattato la richiedente, una donna italiana di 72 anni, la quale riferiva che dopo aver parcheggiato la propria autovettura nel garage condominiale, mentre si stava recando verso l’ingresso dell’abitazione, ha notato due ragazzi, verosimilmente di origine magrebina, avvicinarsi. Preoccupandosi per tale azione ha messo mano al telefono cellulare per chiamare le forze dell’ordine. Uno di questi, con mossa repentina, le ha strappato lo smartphone dalle mani.

Di seguito a tale azione la donna ha tentato di recuperare il telefono, ma l’autore del furto l’ha spintonata facendola cadere rovinosamente a terra, per poi allontanarsi insieme all’altro ragazzo.

Sul posto è intervenuto il 118 che, dopo aver prestato le prime cure, ha trasportato la donna presso l’ospedale per ulteriori accertamenti.

La polizia ha avviato subito le indagini, tuttora in corso, per poter rintracciare e identificare il rapinatore e gli altri soggetti che si trovavano in sua compagnia.

