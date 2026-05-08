Sigarette, chiesta una tassa di 5 euro a pacchetto. Franco Pugliese Lilt Piacenza: “Bisogna disincentivare il consumo di tabacco” – AUDIO

Sigarette, chiesta una tassa di 5 euro a pacchetto. Franco Pugliese Presidente Lilt Piacenza a Radio Sound: “Bisogna disincentivare il consumo di tabacco”.

Nonostante varie iniziative e campagne di sensibilizzazione il numero di fumatori, in particolare tra i più giovani, non diminuisce. Proprio per questo alcuni mesi fa è partita la campagna “5 euro contro il fumo”. L’obiettivo è imporre, attraverso una legge, una tassa fissa che aggiunga 5 euro per tutti i prodotti da fumo e da inalazione di nicotina. In poco tempo la petizione ha avuto un buon successo, sono state raccolte oltre 40mila firme. Ricordiamo che servono 50mila firme che permetterebbe di presentare un disegno di legge d’iniziativa popolare in Parlamento.

Diciamo che farebbe parte, a mio avviso – spiega il Presidente di Lilt Piacenza Franco Pugliese – di una strategia combinata. Da un lato disincentivare il consumo di tabacco in qualsiasi forma, poiché la nicotina e i prodotti di combustione del tabacco sono notoriamente cancerogeni. I fumatori in Italia sono 10 milioni e su questi 10 milioni il 27% di tutti i casi di cancro sono dovuti all’abitudine tabagica. Dall’altro canto i costi per la salute sono circa 26 miliardi di euro e una tassa di 5 euro significa diminuire il consumo di tabacco. Aumentare i costi significa cercare di comprimere il mercato, ma dall’altro lato questi denari dovrebbero andare in campagne di sanità pubblica. In particolare incrementando gli screening e favorire l’accesso ai percorsi di disintossicazione al fumo.

La campagna per promuovere la tassa di 5 euro è promossa da AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) e dalla Fondazione AIRC, Fondazione Umberto Veronesi.

Non sembra invece aver funzionato, visti i dati sull’incremento di fumatori, la strategia di mettere delle foto particolari, che dovrebbero spaventare, sui pacchetti di sigarette. A me da un lato fa sorridere – conclude Franco Pugliese – e dall’altro mi fa anche un po’ arrabbiare. La paura è qualcosa con cui i fumatori incalliti hanno già fatto i conti e non hanno mai la consapevolezza fin quando qualcuno non li ferma dicendogli hai un cancro al polmone, hai un’insufficienza respiratoria grave, hai una cardiopatia grave. Questo solo per citare solo le patologie più rilevanti e più frequenti.

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