Ciclismo – Bft Burzoni VO2 Team Pink è pronta per Offida: due giorni nel Giro delle Marche in Rosa

9 Maggio 2026 Carlofilippo Vardelli Ciclismo, Notizie, Sport
vo2 team pink
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Ci sarà anche la Bft Burzoni VO2 Team Pink ad animare lo spettacolo del Giro delle Marche in Rosa, in programma domani e domenica a Offida per una due giorni con la formula Donne Open. La formazione Donne Juniores piacentina guidata nell’occasione da Vittorio Affaticati si presenterà al via dopo l’ennesima “perla” della stagione con il successo in volata domenica scorsa di Agata Campana nella gara Donne Juniores a Bovolone (Verona). 

La stessa Campana sarà una delle nove “panterine” al via, insieme a Giulia Casubolo, Giulia Costa Staricco, Irene Ferrari, Giada Galasso, Anna Longo Borghini, Alessia Orsi eMartina Orsi e la campionessa italiana Matilde Rossignoli.

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