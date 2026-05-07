Rider picchiato perché non aveva il resto, Lertora di Confesercenti Piacenza: “Cattiveria in crescita, i cittadini dovrebbero pagare di più il servizio” – AUDIO

Rider picchiato perché non aveva il resto, Cristian Lertora di Confesercenti Piacenza: “Cattiveria in crescita, i cittadini dovrebbero pagare di più il servizio”. L’esponente dell’associazione di categoria ha commentato a Radio Sound il grave fatto avvenuto a Torino ai danni di Mohamed Elsisi, studente di Ingegneria informatica.

Colpita una persona che realmente ha bisogno di lavorare per pagarsi gli studi. Questo credo sia a livello umano la peggior cosa che si possa fare a un ragazzo che viene da un altro paese, e che comunque con le difficoltà del caso si dà da fare per cercare di pagarsi gli studi. Tutto questo perché? Perché la cattiveria e l’arroganza rispetto a questi lavoratori è sempre in crescita. Non riusciamo a capire chequeste persone sono persone vere, sono umani, non sono robot.

Il giovane lavoratore ha raccontato al quotidiano La Stampa il grave episodio dove ha riportato una ferita al ginocchio e denti rotti, perché non aveva il resto.

Noi ci stiamo battendo – prosegue Lertora – perché crediamo che i rider devono avere un contratto collettivo nazionale di buon senso, un lavoro subordinato come tutti i dipendentie soprattutto devono essere retribuiti in modo corretto. Credo che dal momento che uno decida di usufruire di questo servizio deve essere in grado di pagareil servizio, quindi non ha più senso dare 50 centesimi a consegna a questi poveri ragazzi che girano d’inverno sotto l’acqua, sotto la pioggia, in condizioni veramente disperate. Se uno decide di avere a casa il cibo, deve pagare in modo corretto chi glielo porta.

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