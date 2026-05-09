Volley, Serie B – Canottieri Ongina saluta la stagione al PalaPanini

Ultima stagionale nel leggendario “PalaPanini” per la Canottieri Ongina, in campo domani contro i giovani talenti del Modena Volley nella giornata conclusiva di serie B maschile (girone B) con fischio d’inizio per questo match alle 17.30. I gialloneri di Gabriele Bruni – quinti a quota 44 punti – sfidano i “baby-canarini”, fanalino di coda del raggruppamento, e arrivano all’appuntamento dopo il derby contro Cremona vinto 3-2 davanti al pubblico amico.

Afferma coach Bruni

“La parola d’ordine è cercare di finir bene, avversari permettendo ovviamente. Anche se è una partita ininfluente per la classifica per entrambi, l’ultimo match è sempre stimolante perché ti ricordi spesso del finale di stagione.

Andremo a Modena per fare partita vera e per dimostrare che purtroppo per alcuni match andati male non siamo più avanti in classifica e dobbiamo accettarlo. Ci aspetta un avversario temibile, cresciuto fisicamente e tecnicamente, inoltre si giocherà in una cornice come il PalaPanini, un palazzetto storico. Servirà massimo impegno per ottenere un buon risultato”.

La classifica

Kerakoll Sassuolo 63, Pallavolo Cremonese 50, Tipiesse Cisano, Beca Tensped 47, Canottieri Ongina 44, National Transports Villa d’Oro 41, Vero Volley Monza, Tecnoarmet Soliera 38, Zotup Scanzorosciate 36, Motta&Rossi Asola Remedello, Mo.Re. Volley 32, Team Volley Cazzago Adro 26, Ferramenta Astori 17, Modena Volley 14.

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