Numeri in crescita per la Placentia Half Marathon, oltre 2 mila atleti ai nastri di partenza. Tutto il programma del fine settimana dall’8 al 10 maggio – FOTO, AUDIO

Presentata la 29̂ PHM, Corsa su strada di 21 km e 097 metri che si terrà a Piacenza domenica 10 maggio 2026. La Corsa su Strada Agonistica è inserita nel Calendario Internazionale della World Athletics e della Federazione Italiana di Atletica Leggera con omologazione “Bronze”.

29^ PLACENTIA HALF MARATHON 2026

Domenica 10 maggio dalle 09:00 in diretta su RADIO SOUND (Fm 94.6)

Dal 5 al 9 maggio alle 13:30 “Aspettando l’half Maraton”, notizie, curiosità e anticipazioni.

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Il percorso omologato IAAF nel 2022 è giudicato come uno dei più veloci in Italia. Piccola variazione di questa edizione è relativa allo spostamento della partenza, che avverrà in via Cavour, per favorire un avvio lineare e per un maggiore spazio a disposizione dei partecipanti, oltre 2.000.

L’evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Piacenza, si avvale dei patrocini di: Polizia di Stato, Regione Emilia-Romagna, Prefettura di Piacenza, Visit Emilia, Provincia di Piacenza, Ufficio Scolastico Regionale, CONI, FIDAL, CSI, Unicef.

Sostengono con la propria opera e partecipano alle iniziative: Polizia di Stato, Questura, Scuola Allievi Agenti, Polizia Stradale, Polizia Municipale, Polizia Provinciale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, 2° Reggimento Genio Pontieri, Aeroporto Militare di San Damiano, Vigili del Fuoco, Coordinamento Protezione Civile, ASL 118, Anpas, Croce Rossa, Confraternita Misericordia, Centro Servizi per il Volontariato, Ufficio Scolastico Provinciale, Consulta degli Studenti, FIDAL Gruppo Giudici di Gare, Centro Sportivo Italiano, Comitato Marce Piacenza FIASP.

Alla presentazione hanno preso parte le massime autorità provinciali e gli sponsor. Tra gli interventi: Pietro Boselli, Vice Direttore Generale della Banca di Piacenza; il Vice Prefetto Aggiunto Francesca Felice Vaccari della Prefettura di Piacenza; l’Assessore allo Sport e Scuola Mario Dadati; Robert Gionelli per la Fondazione Piacenza e Vigevano e per Craft, sponsor tecnico; l’amministratore delegato di New Wave Italia Mario Bianchi.

È stato ricordato il Presidente Unicef Avv. Giovanni Cuminetti, scomparso il 10 aprile 2014.

“Abbiamo circa una cinquantina, una sessantina di iscritti in più rispetto allo scorso anno. Perciò ci fa ben sperare di raggiungere le 2000 unità per quanto riguarda la gara agonistica della mezza maratona“, commenta Alessandro Confalonieri, organizzatore della PHM.

“Per quanto riguarda la staffetta attualmente abbiamo 130 squadre. Abbiamo tantissime adesioni anche alla mini-maratona del Pedibus e la camminata dell’associazione che è quella sempre più numerosa: anche lì siamo oltre le 4000 richieste di partecipazione. E poi la manifestazione Scopri Piacenza che ha già tantissime adesioni da fuori Piacenza: sarà sabato pomeriggio in un percorso tutto cittadino accompagnata anche al bus turistico che è la novità di quest’anno che andrà alla scoperta del percorso“.

Radio Sound, radio ufficiale della Placentia Half Marathon, seguirà l’evento in diretta.

I TOP RUNNER

Tra i top runner spiccano gli atleti keniani Simon Thuku Muchai e Amon Kiptoo, accreditati rispettivamente di tempi personali di 1h03’25” e 1h01’09”, quest’ultimo confermato anche come miglior prestazione stagionale. A rappresentare l’Italia figura Nikolas Loss, con un personale di 1h02’28”, anch’esso replicato nella stagione in corso.

Sempre dal Kenya sarà presente Simon Kamau Njeri, mentre il Marocco schiererà Abdelkabir Saji e M’Barek Ourras, quest’ultimo con una prestazione stagionale pari al proprio personale di 1h04’44”. Il contingente italiano risulta particolarmente numeroso e comprende, tra gli altri, Marco Fontana Granotto, Patrick Francia, Francesco Da Vià, René Cuneaz, Francesco Carrera e Lorenzo Barbieri.

Per quanto riguarda la categoria femminile, la gara vedrà la partecipazione di Sang Chepkemoi Jedidah, atleta keniana con un tempo personale e stagionale di 1h09’00”, che rappresenta uno dei riferimenti principali del lotto. L’Italia sarà ampiamente rappresentata, a partire da Isabella Caposieno, accreditata di 1h15’10” come personale e 1h15’44” come miglior prestazione stagionale.

Completano il quadro delle partecipanti italiane Sara Ceccolini, Michela Guidotti, Alessandra Carlà, Blerina Bregu, Monica Baccanelli, Serena Borsari e Antonella Cantoni. Tra queste, si evidenziano le prestazioni stagionali di Blerina Bregu (1h25’49”), Monica Baccanelli (1h26’53”) e Antonella Cantoni (1h24’26”), a testimonianza di un livello competitivo diffuso e variegato.

Nel complesso, la manifestazione si preannuncia di elevato profilo tecnico, grazie alla presenza di atleti con esperienze e prestazioni significative sia in ambito nazionale sia internazionale.

“Non è facile in questo periodo perché le gare sono veramente tante, un calendario molto fitto. Abbiamo problemi, come tanti, per i visti per quanto riguarda gli atleti dall’Africa: è diventato un po’ più difficoltoso rispetto al passato. Però ci saranno atleti molto buoni. Ovviamente dipenderà sempre dalla giornata, dal caldo. Il caldo è il primo nemico e già ha fatto qualche vittima“, commenta Michele Marescalchi, coordinatore della PHM.

LA 29ESIMA PLACENTIA HALF MARATHON

La 29̂ PHM segue le Linee guida per gli eventi sportivi sostenibili della Regione Emilia-Romagna e aderisce alla strategia regionale PLASTIC FREE, cui anche il Comune di Piacenza ha formalmente aderito. Tutti i materiali plastici e di carta verranno raccolti e avviati alla procedura di riciclo.

STAFFETTA

Per la terza volta la gara agonistica di mezzamaratona sarà affiancata da un’iniziativa podistica NON competitiva: la Staffetta, dedicata quest’anno alla Fondazione Ronald McDonald’s per la realizzazione della Casa Ronald dell’Ospedale Niguarda di Milano. Partenza, percorso e arrivo saranno gli stessi della gara agonistica; la differenza è che i 21,097 km saranno percorsi da 2 persone. Organizzata grazie alla collaborazione con CSI Piacenza, la Staffetta si propone di avvicinare le persone al mondo della corsa su strada: il primo frazionista percorrerà circa 13 km e il secondo circa 8 km. A tutti i partecipanti verranno consegnate una speciale medaglia e una T-shirt personalizzata.

CENTRO MARATONA – ARENA DATURI

Il Centro “Maratona” verrà organizzato nell’Arena Daturi, dove sarà allestito un villaggio di accoglienza con i gazebo delle oltre venti associazioni, lo Street Food, la musica e le aree per il gioco dei bambini. Gli atleti della mezzamaratona agonistica e della staffetta verranno accolti nelle palestre del Centro: qui il ritiro del pettorale, la sacca gara, i servizi, le docce, gli spogliatoi e il deposito borse, suddivisi tra uomini e donne. Per il terzo anno consecutivo, il Comune di Piacenza omaggia ogni partecipante di un biglietto per l’accesso ai Musei di Palazzo Farnese al costo di soli 3 euro, valevole per un intero anno.

Sono previsti circa 2.000 atleti agonisti, alcuni di rilevante caratura nazionale e internazionale.

La gestione della segreteria organizzativa, delle iscrizioni e del cronometraggio è affidata come sempre a Evodata di Milano; da quest’anno, l’agenzia ufficiale di promozione è RUNTODAY di Milano.

“E’ l’evento principe di Piacenza sportiva. La gara assume una valenza sociale e collettiva senza proporzione dove la solidarietà, le onlus, il momento non competitivo, l’ambiente e la competizione vanno tutte all’accordo e tutte si propongono fra sette giorni“, commenta Roberto Brighenti speaker della PHM.

INIZIATIVE E PROGETTI SPECIALI

Partecipazioni istituzionali

Tra gli atleti iscritti figureranno anche alcuni componenti del Consiglio Comunale, l’Assessore Cristian Fiazza e diversi rappresentanti delle forze dell’ordine e armate: Poliziotti, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, militari del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza e Polizia Municipale. Nella settimana precedente l’evento verrà organizzata la consueta consegna dei pettorali a tutte le istituzioni coinvolte.

Bossoni Trophy

8° edizione del Gruppo Bossoni Half Marathon Trophy. Cinque gare gemellate: Brescia, Orzinuovi, Piacenza, Cremona e – novità 2026 – la Mantova Half Marathon. Premi speciali a società e atleti.

Campionato Italiano UNVS

Novità 2026: la PHM ospita il Campionato Italiano di Mezzamaratona dell’Unione Nazionale dei Veterani dello Sport. Le premiazioni di categoria si terranno sul palco dell’Arena Daturi domenica 10 maggio alle ore 13.00.

UTC – Unconventional Training Club

Altra novità 2026. “Road to Placentia Half Marathon” è un percorso di allenamento strutturato in cinque appuntamenti tra aprile e il 3 maggio, curato da UTC in collaborazione con PHM. UTC è un gruppo di giovani runner che da quest’anno affianca l’organizzazione con competenza e dedizione. Ogni incontro affronta un aspetto specifico della preparazione: tecnica di corsa, gestione del ritmo di gara, prevenzione infortuni e rifinitura finale. L’obiettivo è accompagnare i partecipanti verso la gara con consapevolezza e sicurezza, attraverso un approccio metodico e progressivo.

Andrea e i Corsari della Maratona

L’organizzazione di volontariato “Andrea e i Corsari della Maratona” anche quest’anno sarà presente con quattro ragazzi – Torre Matteo, Carenzi Alberto, Pezza Francesca ed Elbattawi Mohamad – spinti da un grande gruppo di Corsari su speciali carrozzine.

Associazione Paratetraplegici di Piacenza

Anche questo gruppo di cinque ragazzi si unirà ai Corsari con le loro speciali carrozzine, compiendo il primo anello fino a Piazza Cavalli, accompagnati dalla Presidente Rossella Titimoli Cappelletti.

NOVITÀ 2026

▶ Sabato 9 maggio, ore 10.00 – PalaBancaEventi, via Mazzini 14: Convegno “Vivere da Sportivi”, organizzato dall’Ufficio Scolastico Provinciale in collaborazione con l’Associazione Medici Sportivi.

▶ Sabato 9 maggio, ore 15.00–18.00: Bus Turistico Scoperto “Alla scoperta del Percorso”. Per la prima volta alla PHM, un bus aperto darà modo ai partecipanti di scoprire il tracciato della gara ammirando le bellezze della città. Sono previste tre partenze (una ogni ora) da Largo Baciocchi, prima partenza alle ore 15.00. La prenotazione è obbligatoria; saranno favoriti gli atleti iscritti non residenti a Piacenza. Il tour è gratuito e sarà accompagnato da un guida del Touring Club Italia.

▶ 1° edizione di “Famiglia Senza Frontiere”: giochi di una volta per bambini, sabato 9 maggio.

PROGRAMMA EVENTI

VENERDÌ 8 MAGGIO

Ore 19.00 – Arena Daturi: apertura stand, cena a prenotazione per la Casa di Iris, DJ Set con Radio Sound.

SABATO 9 MAGGIO

Ore 10.00 – PalaBancaEventi: Convegno “Vivere da Sportivi”, organizzato dall’Ufficio Scolastico Provinciale con la collaborazione di CONI e Associazione Medico Sportiva.

– PalaBancaEventi: Convegno “Vivere da Sportivi”, organizzato dall’Ufficio Scolastico Provinciale con la collaborazione di CONI e Associazione Medico Sportiva. Ore 14.30–15.00 – Piazza Cavalli: 4° edizione della “100×100 Progetto Vita” unita a “Scopri Piacenza”: una camminata in centro storico con testimonial sponsorizzati da aziende sostenitrici della rete DAE negli edifici scolastici piacentini. Alle ore 17.45, consegna delle targhe alle aziende sostenitrici. La camminata, a tema “La Piacenza rinascimentale”, è organizzata dal Touring Club Italia su un percorso che tocca Piazza Cavalli, Basilica di S. Francesco, Chiesa di S. Eufemia, Palazzo Landi, Palazzo Farnese, Chiesa di S. Sisto e ritorno. In occasione del 28° anniversario di Progetto Vita.

– Piazza Cavalli: 4° edizione della “100×100 Progetto Vita” unita a “Scopri Piacenza”: una camminata in centro storico con testimonial sponsorizzati da aziende sostenitrici della rete DAE negli edifici scolastici piacentini. Alle ore 17.45, consegna delle targhe alle aziende sostenitrici. La camminata, a tema “La Piacenza rinascimentale”, è organizzata dal Touring Club Italia su un percorso che tocca Piazza Cavalli, Basilica di S. Francesco, Chiesa di S. Eufemia, Palazzo Landi, Palazzo Farnese, Chiesa di S. Sisto e ritorno. In occasione del 28° anniversario di Progetto Vita. Ore 15.00 – Apertura palestre Centro Maratona e consegna pettorali atleti PHM e Staffetta.

– Apertura palestre Centro Maratona e consegna pettorali atleti PHM e Staffetta. Ore 15.00–18.00 – Bus Turistico Panoramico: tre partenze da Largo Baciocchi (tra Liceo Gioia e Istituto Romagnosi).

– Bus Turistico Panoramico: tre partenze da Largo Baciocchi (tra Liceo Gioia e Istituto Romagnosi). Ore 18.15 – Piazza Cavalli: presentazione Top Runner 29̂ PHM.

Street Food: aperto dalle ore 12.00 alle ore 24.00 (e domenica 10 maggio dalle ore 7.00 a fine evento).

DOMENICA 10 MAGGIO

Ore 9.00 – Pubblico Passeggio: ritrovo per la Minimaratona Pedibus per UNICEF e per la Camminata delle Associazioni. Circa quattromila iscritti attraverso le scuole della provincia, a cui si uniscono i mille della Camminata. Le donazioni volontarie saranno versate direttamente a UNICEF. La Banda Municipale Amilcare Ponchielli – che nel 2026 compie 169 anni (fondata nel 1857 per volere di Maria Luisa di Borbone) – aprirà il corteo.

– Pubblico Passeggio: ritrovo per la Minimaratona Pedibus per UNICEF e per la Camminata delle Associazioni. Circa quattromila iscritti attraverso le scuole della provincia, a cui si uniscono i mille della Camminata. Le donazioni volontarie saranno versate direttamente a UNICEF. La Banda Municipale Amilcare Ponchielli – che nel 2026 compie 169 anni (fondata nel 1857 per volere di Maria Luisa di Borbone) – aprirà il corteo. Ore 9.30 – Palazzo Farnese, Via Cavour: partenza 29̂ PHM e Staffetta. Unitamente ai partecipanti si affiancheranno: Staffetta Salvati e Salvatori (21 salvati accompagnati da 21 salvatori operativi nella rete sanitaria, forze dell’ordine e armate), Associazione Paratetraplegici di Piacenza, Andrea e i Corsari della Maratona, Liceo Artistico Cassinari (prof e studenti), Liceo Sportivo S. Benedetto (studenti e prof).

– Palazzo Farnese, Via Cavour: partenza 29̂ PHM e Staffetta. Unitamente ai partecipanti si affiancheranno: Staffetta Salvati e Salvatori (21 salvati accompagnati da 21 salvatori operativi nella rete sanitaria, forze dell’ordine e armate), Associazione Paratetraplegici di Piacenza, Andrea e i Corsari della Maratona, Liceo Artistico Cassinari (prof e studenti), Liceo Sportivo S. Benedetto (studenti e prof). Ore 10.30 – Piazza Cavalli: arrivi atleti 29̂ PHM, a seguire premiazioni atleti internazionali, italiani e piacentini.

– Piazza Cavalli: arrivi atleti 29̂ PHM, a seguire premiazioni atleti internazionali, italiani e piacentini. Ore 10.45 – Arena Daturi: arrivo Minimaratona Pedibus e Camminata delle Associazioni.

– Arena Daturi: arrivo Minimaratona Pedibus e Camminata delle Associazioni. Ore 12.00 – Piazza Cavalli: premiazione Salvati e Salvatori.

– Piazza Cavalli: premiazione Salvati e Salvatori. Ore 13.00 – Arena Daturi: premiazioni Campionato Italiano UNVS di categoria.

CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE

Donazione di Sangue e Plasma: Avis Piacenza, con la collaborazione di Donatorinati della Polizia di Stato, ha istituito premi speciali per gli atleti donatori, sia locali che nazionali. Novità 2026: un premio speciale per il primo/la prima atleta “donatore in divisa” appartenente alle forze dell’ordine o forze armate in servizio nella provincia di Piacenza. Targhe speciali per donatori. Tra i premi, un voucher per notte e colazione in camera doppia grazie a Piacenza Hotels Group.

“Il Ponte che Unisce”: una passerella pedonale di oltre 35 metri di lunghezza e 7 di altezza, realizzata da ALTRAD di Piacenza, che permetterà a tutti gli spettatori di attraversare il percorso della gara da via Sopramuro a Piazzetta Mercanti, a trenta metri dal portale di arrivo. Il ponte è dedicato alla campagna nazionale della Polizia di Stato “Questo non è amore”, contro la violenza sulle donne.

Il comitato organizzatore si avvale, oltre alla collaborazione di una cinquantina di associazioni, anche di numerosi studenti volontari del Liceo Colombini, che collaborano nell’organizzazione della Minimaratona.

MEDAGLIA E MAGLIA UFFICIALE 2026

La medaglia ufficiale della 29̂ Placentia Half Marathon è dedicata al “Tondo del Botticelli”, opera del 1475 esposta al Museo di Palazzo Farnese.

La T-shirt ufficiale 2026 è di colore verde flù, dedicata al percorso e realizzata dallo sponsor tecnico Craft – Concept Store di Codogno.

PACCHETTI TURISTICI – WELCOME PIACENZA

Sono stati realizzati pacchetti e offerte di pernottamento negli hotel di Piacenza con servizi dedicati ai maratoneti: pettorale consegnato in hotel, camera disponibile fino alle ore 15.00, cena e colazione del maratoneta, proposte di visite e degustazioni.

UNO SPECIALE RINGRAZIAMENTO VA A TUTTI I SOSTENITORI. SENZA DI LORO NON SAREBBE POSSIBILE ORGANIZZARE UN EVENTO COSÌ ARTICOLATO E COMPLESSO.

PIANO DEL SERVIZIO SANITARIO

118 Piacenza Soccorso coordinerà il servizio sanitario con CRI, Anpas e Confraternita Misericordia. Il responsabile medico della manifestazione è il dott. Pietro Zacconi; presente anche il dott. Ciro Spagnuolo e diversi fisioterapisti piacentini nell’area di arrivo di Piazza Cavalli.

Il Piano Sanitario della Placentia Half Marathon e l’organizzazione della sicurezza del percorso, gestita dalle istituzioni con la collaborazione della Protezione Civile (circa 200 volontari), rappresentano il fiore all’occhiello dell’evento.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Lunedì 4 maggio, ore 11.00 – Palazzo Farnese, Salone Pierluigi: consegna dei pettorali alle istituzioni.

Mercoledì 20 maggio, ore 18.00 – Castello di Grazzano Visconti: festa finale di ringraziamento.

Lunedì 25 maggio – Auditorium Fondazione Piacenza e Vigevano: premiazioni scuole partecipanti alla Minimaratona del Pedibus.

Gli organizzatori ringraziano tutti coloro che, a diverso titolo, collaborano e sostengono la manifestazione e si scusano preventivamente con le categorie economiche, gli ambulanti, i taxisti, gli esercizi commerciali, i bar, i ristoranti, le parrocchie e tutti i cittadini che, a causa della manifestazione, vedranno temporaneamente limitata la propria libertà di movimento.

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