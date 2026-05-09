Volley – Alessandro Bovolenta vestirà la maglia della Gas Sales Piacenza fino al 2029: “Felice di continuare a giocare a lungo per questa società”

Gas Sales Piacenza comunica di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento contrattuale con l’opposto Alessandro Bovolenta, che vestirà la maglia biancorossa fino al 2029.

Il prolungamento del legame tra il giocatore e Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è stato siglato, nei giorni scorsi, con soddisfazione da entrambe le parti. Nella stagione da poco conclusa Alessandro Bovolenta ha collezionato tra Regular Season, Coppa Italia, Play Off Scudetto e Coppa Cev 43 presenze con 160 set giocati e 642 punti realizzati.

Alessandro Bovolenta, nato a Roma, ventidue anni il prossimo 27 maggio, vestirà ancora la maglia di Gas Sales Piacenza nelle prossime tre stagioni. Alto 207 centimetri si è avvicinato alla pallavolo all’età di undici anni, dopo aver lasciato una promettente carriera nel calcio. Dopo aver giocato nel settore giovanile di Ravenna ha esordito in SuperLega con la maglia della Consor Ravenna nella stagione 2021-2022, in Romagna ha poi ha giocato due stagioni in A2. Nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza.

In cinque stagioni, tre in SuperLega e due in A2, ha collezionato 128 presenze di cui 68 in SuperLega e 60 in A2, vinto 65 partite e messo a terra 1794 punti: 1559 in attacco, 118 ace e 117 block in.

Alessandro Bovolenta tra il 2021 e il 2022 viene convocato nella nazionale italiana Under 19, con cui vince l’oro al Festival olimpico estivo della gioventù europea e nel 2022 con l’Under 20 si aggiudica la medaglia d’oro al campionato Europeo di categoria dove è premiato come MVP della manifestazione. Nel 2023 con la nazionale Under 21 ha vinto l’argento al Campionato Mondiale e sempre nel 2023 arrivano anche le prime convocazioni nella nazionale maggiore: esordio vincente contro il Belgio durante il Campionato Europeo dove Alessandro ha messo a segno il punto conclusivo della partita. Alla fine degli europei medaglia d’argento per l’Italia. Da lunedì 11 maggio prenderà parte al primo collegiale della Nazionale azzurra del CT De Giorgi

Le parole di Bovolenta

“Sono contento ed orgoglioso della fiducia che la società mi ha dato e sta dando con questo prolungamento del contratto. Cercherò di ripagare come meglio posso e voglio questa fiducia. Sono contento di poter continuare un percorso di crescita con questa società, con i nostri tifosi e con la squadra per arrivare a raggiungere altri importanti risultati e cercare di vincere altri trofei. Questo è l’obiettivo per i prossimi anni e sono veramente felice di potere continuare ancora per diversi anni la mia esperienza a Piacenza”.

Ninni De Nicolo, direttore Sportivo Gas Sales Piacenza

“Il prolungamento del contratto è il giusto riconoscimento a quello che il giocatore ha dimostrato in queste due stagioni in campo. E soprattutto tutti noi siamo convinti che lui può diventare il giocatore che rappresenta al meglio il nuovo percorso intrapreso dalla società. Siamo soddisfatti e contenti di avere ancora per diverse stagioni Bovolenta con noi”.

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