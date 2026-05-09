Serie B – I Fiorenzuola Bees si portano avanti nella serie playout: 81-76 su Ravenna

Gara 1 del primo turno Playout si apre al PalArquato di Castell’Arquato con i Bees di coach Del Re che ospitano la OraSì Ravenna del nuovo allenatore Paccariè.
La cronaca
E’ Cecchi a inaugurare la sfida, con la tensione che si taglia con un grissino; i 6 punti del numero 10 gialloblu valgono il primo vantaggio Bees, con Brigato che in casa Ravenna trova il jumper dell’8-4 al 5’.
De Zardo sfrutta il suo mismatch contro Paolin per convertire il gioco da 3 punti che vale il 13-6 al 6’, ma Ravenna ricuce grazie alla tripla di Ghigo fino al 15-11. Obljubech sfrutta un’ottima difesa di squadra per Fiorenzuola e corre per il contropiede dal 20-14 entrando nell’ultimo minuto di gioco, con Ceparano che lo imita inchiodando addirittura la schiacciata ed esaltando il PalArquato. I Bees allungano e chiudono il primo quarto sul 24-14.
Jakstas inaugura il secondo quarto con la tripla dalla punt ache vale il 27-19 al 12’, con Paolin che con la zingarata in area beffa Crespi per il -4. 27-23 e timeout Bees. Dron realizza un gioco da 3 punti che apre un parziale netto in favore della OraSì Ravenna (3-12 in meno di 3 minuti), ma Crespi e Ceparano rispondono presente con un controbreak da 5-0.
Paolin è caldissimo, ma Fiorenzuola è resiliente e trova in 4 tiri liberi consecutivi di Cecchi il nuovo 39-31 al 17’. E’ una partita di break e controbreak continui, con Ravenna ora brava a tornare fino alla parità con il controbreak da 0-8 firmato Romeo – Jakstas. 39-39 e timeout coach Del Re.
Obljubech mette una pezza alla ferita in coabitazione con Crespi, fissando il parziale a metà partita sul 43-39 Bees.
Secondo tempo
Cena sblocca il proprio tabellino con la tripla ad inizio del terzo parziale che consegna il primo vantaggio della partita a Ravenna (43-44), ma Cecchi non è della stessa idea e con 2 iniziative personali riconsegna il vantaggio alla squadra di coach Del Re. 47-44 al 23’.
Due schiacciate consecutive di Biorac fanno mostrare i muscoli a Fiorenzuola (51-46 al 24’), con De Zardo che arma la mano dall’arco su un cioccolatino di capitan Bottioni. 54-48 al 26’. Ambrosetti e Feliciangeli si scambiano canestri dal pitturato, con una tripla in un momento convulso della gara da parte ancora di Ambrosetti che incendia il PalArquato. 63-52 e timeout Paccariè al 29’.
Ravenna sembra sbandare quando deve uscire per 5 falli Ghigo, con i Bees che sui falli tecnici nell’ultimo minuto del terzo quarto costruiscono il bottino che li fa entrare negli ultimi 10 minuti sul 67-55. L’inizio di ultimo quarto è uno shock per Fiorenzuola, con lo 0-7 rifilato dalla OraSì con la firma di Jakstas e Brigato che costringe coach Del Re a fermare la gara al 32’ su un risicato vantaggio. 67-62.
Mariani inventa una poesia con il long two che accende una sua partita non semplice, ma Paolin con il taglio profondo dentro l’area tiene Ravenna in linea di galleggiamento. 71-68 al 34’. I colpi diventano ancora più intensi, con Paolin che ancora da dentro l’area fissa il 72-72 al 37’. Mariani inventa il passaggio schiacciato per il layup del +2 firmato Biorac entrando negli ultimi 2 minuti, con ancora Biorac che schiaccia il +4 a 80 secondi dalla fine. +4 Bees e timeout Ravenna.
Feliciangeli trova il terzo tempo del -3 a 19 secondi dalla fine che non tiene tranquilla Fiorenzuola, con il controtimeout chiamato da coach Del Re; Mariani subisce il fallo sistematico e converte il 2/2 ai liberi, con il gioco dei liberi successivi che fa tirare un sospiro di sollievo ai Bees. Finisce 81-75, è 1-0 nella serie per i gialloblu.
Fiorenzuola Bees vs Orasì Ravenna 81-76
(24-14; 43-39; 67-55)
Fiorenzuola Bees: Mazburrs ne, Biorac 12, Obljubech 4, Bottioni 6, Korsunov, De Zardo 9, Cecchi 18, Mariani 6, Ceparano 7, Crespi 7, Ambrosetti 12. All. Del Re
OraSì Ravenna: Feliciangeli 10, Brigato 6, Morena, Ghigo 5, Paolin 16, Jakstas 16, Paiano 4, Dron 7, Cena 3, Romeo 9. All. Paccariè