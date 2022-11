Al via le assemblee congressuali della Cgil, interessati 31.374 piacentini: “Il lavoro al centro”. A Piacenza, congresso 10 e 11 gennaio

Un percorso congressuale partecipato che sta attraversando i luoghi di lavoro e le assemblee dei pensionati: partito l’iter congressuale della Cgil anche a Piacenza. Un territorio, quello Piacentino, dove 31.374 persone sono interessate dal percorso congressuali, tanti sono gli iscritti della Cgil in provincia di Piacenza, e nel territorio piacentino sono già partite le Assemblee congressuali nei luoghi di lavoro e dei pensionati, ne verranno organizzate oltre 400 in ambito provinciale.

“E’ a partire da queste assemblee che si avvierà il confronto che porterà al documento congressuale che di fatto detterà la linea programmatica del sindacato per il futuro”. In vista del XIX Congresso della CGIL nazionale che si terrà a Rimini dal 15 al 18 marzo 2023, si stanno svolgendo le assemblee di base (dal 30 settembre al 10 dicembre 2022) primo step per poi dare il via ai Congressi delle Categorie territoriali, delle Camere del Lavoro Territoriali, delle Camere del Lavoro Metropolitane e delle Categorie regionali che termineranno entro il 21 gennaio 2023. A Piacenza, il Congresso della Cgil locale si celebrerà il 10 e 11 gennaio 2023.

Durante le assemblee si discuteranno le tematiche che dovranno guidare l’operato del più grande sindacato d’Italia per i prossimi quattro anni. All’ordine del giorno, come ricordato dal segretario generale della Cgil Maurizio Landini, ci sarà “il ritorno alla natura di sindacato di strada, che torni a muoversi ed operare in mezzo alla gente, prestando attenzione non solo alle grandi problematiche collettive, ma anche ai piccoli problemi quotidiani di lavoratori e pensionati”.