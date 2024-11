Alberi abbattuti in Cittadella, sabato gli attivisti tornano in piazza: “Un urlo contro questo scempio”

Gli attivisti e le associazioni ambientaliste non ci stanno. Sabato 9 novembre alle ore 15,30 in piazzetta Mercanti organizzeranno una manifestazione dal titolo evocativo: “Piazza Cittadella-un urlo per gli Alberi“.

La nota degli organizzatori

“Con questa manifestazione i cittadini intendono esprimere tutto lo strazio e la contrarietà per lo scempio perpetrato da questa amministrazione nella piazza storica di Cittadella a seguito del taglio di tutti i 15 bellissimi alberi di oltre 70 anni e la distruzione dell’autostazione”.

“Un evento atteso purtroppo, anche se contrastato con tutte le forze e gli strumenti possibili e disponibili ad una società civile, 33000 firme raccolte, un presidio di cittadini fisso da 2 mesi a tutela degli alberi, incontri e serate, un ricorso, plurimi esposti e segnalazioni. Strumenti che purtroppo si sono rivelati spuntati di fronte ad una politica sorda e miope, impermeabile ad ogni percorso partecipativo ed ascolto reale”.

“Con questa manifestazione i cittadini intendono dare voce a questi alberi abbattuti e con loro a tutto il patrimonio di alberature e verde presenti a Piacenza. Ma la lotta e l’impegno di tutti non finisce con il taglio degli alberi di Piazza Cittadella”.

“Oltre ad una attenta e meticolosa cura dei lavori di scavo e dei reperti archeologici che sicuramente emergeranno, a tutela della salute di tutti coloro che abitano e frequentano la piazza e del suo patrimonio archeologico e storico, i cittadini si impegnano ad assicurare una scrupolosa attenzione a tutti i passaggi del prossimo Piano Urbanistico, per evitare inutili consumi di suolo e per tutelare tutte le are verdi e le alberature ancora presenti in città”.

“Si invitano tutti i piacentini che amano gli alberi, il verde e la loro città a partecipare ed a far sentire la loro voce”.