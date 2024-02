Apimell, Seminat e Buon Vivere a Piacenza Expo dall’1 al 3 marzo 2024

Apimell, Seminat e Buon Vivere a Piacenza Expo in contemporanea venerdì 1 a domenica 3 marzo 2024.

Apimell

E’ un appuntamento annuale per chi, in concomitanza con l’inizio della stagione apistico, ricerca tutte le possibili soluzioni tecniche ed operative per l’allevamento e la cura delle api, la produzione, la trasformazione e il confezionamento dei prodotti dell’alveare. Inoltre è un punto di incontro per informarsi e aggiornarsi sullo stato e sulle prospettive del settore, grazie a un qualificato programma convegni organizzato in collaborazione con le più importanti associazioni del mondo apistico. E’ una vetrina completa di prodotti naturali dell’alveare per usi alimentari, cosmetici e curativi.

Seminat

Un momento promozionale privilegiato per i settori del florovivaismo, delle sementi, del giardinaggio, orticoltura e delle macchine ed attrezzature per la cura del verde. Una manifestazione indirizzata ai consumatori finali che offre loro l’opportunità di approvvigionarsi ad inizio stagione di piante, prodotti ed attrezzature, scegliendo in una gamma ampia e completa, consentendo agli espositori di sviluppare importanti contatti e volumi di vendita. Una rassegna che integra le esigenze commerciali e promozionali del settore professionale con quelle del grande pubblico e degli hobbisti che da sempre numerosissimi visitano la manifestazione.

Inoltre si tratta di uno “spazio verde” dove è possibile frequentare corsi e laboratori, aggiornare le proprie conoscenze o ricominciare un percorso più affine alla natura ed eco-sostenibile.

Buon Vivere

All’evento si potranno trovare prodotti biologici e di qualità, da produzioni integrate, ma anche prodotti tipici regionali. Non mancheranno interessanti laboratori in collaborazione con esperti del settore ristorazione e laboratori tematici, e degustazioni, in collaborazione con l’Istituto Alberghiero di Piacenza.

Previste anche degustazioni guidate in collaborazione con gli espositori e convegni in collaborazione con Istituzioni, Associazioni, Categorie Economiche.

Biglietti omaggio.