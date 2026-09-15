Atletica – Piacenza protagonista al Trofeo Città di Busseto: pioggia di medaglie per la categoria Ragazzi

Un 12 settembre da incorniciare per la spedizione biancorossa dell’Atletica Piacenza, impegnata a Busseto (PR) in occasione del 17° Trofeo Città di Busseto – Memorial Remondini. I giovani atleti della categoria Ragazzi si sono resi protagonisti di prove di altissimo livello, trascinati dalle straordinarie prestazioni nelle pedane dei salti che hanno fruttato un ricco bottino di medaglie.

La copertina della giornata spetta di diritto a uno scatenato Milo Perotti, autentico dominatore della manifestazione. Tornato in pedana in forma smagliante, Perotti ha firmato una fantastica doppietta d’oro imponendosi con autorità sia nel salto in lungo sia nel salto in alto. Nel lungo ha sbaragliato la concorrenza volando fino alla misura di 5,97 metri, per poi ripetersi nella gara di salto in alto, dove ha conquistato il gradino più alto del podio valicando l’asticella a 1,72 metri.

A completare la festa biancorossa sui podi di Busseto ci hanno pensato Lorenzo Cremona e Leonardo Petri. Cremona si è regalato una bellissima medaglia d’argento nel salto in lungo con la misura di 4,57 metri, piazzandosi subito alle spalle del compagno di squadra e confermando un ottimo stato di forma che lo ha visto centrare anche il sesto posto nella finale dei 60 metri piani fermando il cronometro a 8″79. Dal canto suo, Petri si è infilato al collo un meritatissimo bronzo nel salto in alto grazie alla misura di 1,40 metri, completando così un reparto salti decisamente di altissima caratura.

Il bilancio positivo per l’Atletica Piacenza si arricchisce poi con una serie di ottimi piazzamenti tra i primi dieci. Alessandro Schiavi ha sfiorato il podio nel getto del peso chiudendo quinto con 7,64 metri, per poi conquistare anche il sesto posto nel salto in lungo con 3,75 metri. Ottima quinta piazza anche per Francesco Campanelli, autore di una prova generosa sui 1000 metri corsa sul tempo di 3’16″43. Infine, in campo femminile va registrato il buon ottavo posto di Luisella Stomboli nel getto del peso Ragazze con la misura di 6,72 metri, a coronamento di una giornata estremamente positiva per tutti i colori piacentini.