Paolo Leoncini nuovo comandante dei carabinieri: “Non basta che il cittadino sia al sicuro, deve anche sentirsi sicuro” – AUDIO

Giovedì 10 settembre 2026, il Colonnello Paolo Leoncini ha assunto il comando del Comando Provinciale dei Carabinieri di Piacenza, retto sino al giorno precedente dal Colonnello Pierantonio Breda, che nella stessa giornata è divenuto il nuovo comandante del 1° Reggimento Carabinieri “Piemonte”.

L’arrivo a Piacenza

Nel corso del primo saluto ai militari del Comando ma anche in occasione delle visite di ieri al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza Grazia Pradella e al Prefetto di Piacenza Patrizia Palmisani, il Colonnello Leoncini, in continuità e sintonia con chi lo ha preceduto, ha sintetizzato quelle che saranno le priorità della propria azione di comando e indirizzo, ovvero prossimità alla popolazione, anche valorizzando ulteriormente l’imprescindibile ruolo delle Stazioni Carabinieri come presidi capillari di ascolto e legalità; sicurezza, promuovendo mirate attività di indagine e servizi coordinati di controllo del territorio e, infine, sinergia istituzionale, laddove al ruolo determinante svolto nei rispettivi ambiti da Prefettura e Magistratura, troveranno ulteriore conferma i rapporti di sincera collaborazione già in essere con le amministrazioni locali, le altre Forze di Polizia e le Forze Armate presenti sul territorio piacentino.

Un onore assumere la guida di questo comando

Durante l’incontro odierno con i giornalisti il Colonnello Leoncini, nel ringraziare tutti gli intervenuti per l’attenzione dimostratagli, tra le altre cose ha detto: “È per me un onore assumere la guida del Comando Provinciale di Piacenza, ricevendo il testimone dal collega e amico Pierantonio, Comandante di rare doti professionali e umane. Su tale esempio e nel solco delle tradizioni dell’Arma, garantirò il mio massimo impegno affinché i Carabinieri della Provincia di Piacenza continuino a rappresentare un punto di riferimento solido, tempestivo e affidabile per tutta la comunità piacentina.” Nei prossimi giorni il nuovo Comandante completerà le visite istituzionali alle principali autorità civili, religiose e giudiziarie del territorio.

Prossimità ai cittadini, sicurezza e sinergia tra le istituzioni

Per il nuovo comandante, prossimità ai cittadini, sicurezza e sinergia tra le istituzioni sono i tre punti chiave.

“Prossimità col cittadino” è il primo concetto sul quale Leoncini ha posto l’accento. Un obiettivo che passa innanzitutto dall’accessibilità degli uffici e dei servizi dell’Arma e dalla presenza capillare delle stazioni dei Carabinieri sul territorio provinciale. “Le stazioni dislocate in provincia ci permettono di essere vicini ai cittadini“, ha sottolineato.

Il secondo pilastro è quello della sicurezza, intesa in un’accezione ampia: dal pronto intervento al contrasto dei reati attraverso attività investigative mirate, fino alla prevenzione.

“Amo la statistica al contrario, potremmo definirla così – ha spiegato Leoncini – non mi hanno mai interessato i numeri che si possono quantificare, a me interessa la statistica non quantificabile, quella dei reati impediti. L’obiettivo, infatti, è intervenire prima che il reato venga commesso, anche attraverso una presenza assidua sul territorio“.

Un approccio che comprende anche un altro aspetto fondamentale: la sicurezza percepita. “Non basta che il cittadino sia al sicuro, deve anche sentirsi sicuro. Se il cittadino non si sente sicuro, il nostro lavoro è svolto a metà“.

Il terzo punto riguarda la sinergia istituzionale. Il nuovo comandante ha raccontato di aver avuto fin da subito “l’impressione di inserirmi in una squadra affiatata“, sottolineando l’importanza del lavoro sotto la guida della Prefettura e della Procura e della collaborazione con le altre forze di polizia.

“Continueremo a fornire la nostra collaborazione alle istituzioni, con spirito costruttivo“, ha assicurato Leoncini.

Il colonnello ha infine dedicato alcune parole al territorio che si prepara a conoscere e nel quale svolgerà il nuovo incarico. “Sono consapevole che questo è un territorio meraviglioso, una città di cui potrei facilmente innamorarmi e dove c’è un’elevata qualità della vita“.

Un quadro positivo che, ha precisato, non deve però portare a sottovalutare le sfide presenti: “Non ci sono le criticità che magari troviamo in altri contesti, tuttavia è un territorio che ha una sua complessità, che non va sottovalutata“.