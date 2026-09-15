Fuga spericolata per sottrarsi al controllo dei carabinieri: due uomini scappano tra i campi, bloccato il conducente

Manovre azzardate sulle vie extraurbane, uno zaino lanciato durante l’inseguimento e due passeggeri fuggiti nei campi. L’uomo è stato raggiunto e bloccato in località Case Sparse Zilioli: nessun ferito e nessun danno ai mezzi.

Nel primo pomeriggio del 12 settembre, durante un servizio di controllo del territorio nel Comune di Castell’Arquato, i carabinieri della locale Stazione hanno intercettato un’Alfa Romeo Stelvio con a bordo tre persone. Il conducente, accortosi dell’attenzione dei militari, avrebbe improvvisamente accelerato, dando inizio a una precipitosa fuga lungo alcune strade extraurbane della zona, per fortuna in quel momento poco trafficate.

Nel tentativo di sottrarsi al controllo, il conducente avrebbe effettuato diverse manovre azzardate, riuscendo inizialmente a guadagnare terreno e rendendo necessario un inseguimento. Durante la corsa, dal veicolo è stato abbandonato uno zaino, successivamente recuperato dai carabinieri e risultato privo di elementi di interesse investigativo.

Nel corso della fuga, inoltre, i due passeggeri che erano in auto sono riusciti a scendere repentinamente dall’autovettura e a dileguarsi nelle campagne circostanti, facendo perdere le proprie tracce. L’inseguimento si è concluso in località Case Sparse Zilioli, dove i militari hanno raggiunto e bloccato il veicolo. L’operazione si è conclusa senza feriti e senza danni alle autovetture coinvolte.

Il conducente, un 49enne residente a Lugagnano Val d’Arda e già noto, è stato accompagnato presso gli uffici della Stazione Carabinieri di Castell’Arquato per gli accertamenti del caso. Le successive perquisizioni personale e veicolare hanno dato esito negativo. Al termine delle formalità, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale.