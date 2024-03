Auto esce di strada e si schianta contro un terrapieno: cinque feriti, grave un ragazzo di 32 anni

Auto esce di strada, cinque feriti di cui uno molto grave. I fatti sono accaduti questo pomeriggio nei pressi di Ponte Riglio. Una Fiat Panda con a bordo cinque giovani stava viaggiando lungo la Provinciale 587 in direzione Piacenza.

Improvvisamente, per motivi da chiarire, il conducente ha perso il controllo della vettura. Dopo aver sbandato, l’auto ha invaso la corsia opposta uscendo di strada: una volta entrata nel campo adiacente alla carreggiata, l’auto ha continuato la marcia per una cinquantina di metri fino a quando si è schiantata contro un terrapieno.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno aiutato i cinque feriti a lasciare l’abitacolo accartocciato, poi hanno affidato i giovani ai soccorritori del 118.

Per quattro di loro gli operatori hanno disposto il trasporto al pronto soccorso di Piacenza. Un ragazzo di 32 anni invece ha riportato ferite molto gravi: per lui i sanitari hanno deciso il trasporto all’ospedale di Parma in eliambulanza. Sul posto, per i rilievi del caso, i carabinieri.