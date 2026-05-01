Volley – La DM Idrosanitaria centra la salvezza in serie C: grande risultato per le under 16 VAP

La Volley Academy Piacenza gioca d’anticipo – con le finali regionali under 16 in programma domenica – e può festeggiare già al termine della sfida di mercoledì sul campo dell’Everton Volley: la salvezza in serie C è matematica per la squadra di coach Maggipinto che dopo aver raggiunto l’obiettivo l’anno passato in D riesce a mantenere anche la categoria superiore con una formazione interamente under 16 capace di confrontarsi con squadre ben più esperte togliendosi anche diverse soddisfazioni come il successo esterno all’andata per 3-2 sulla capolista Saturno Guastalla.
Nel reggiano la DM Idrosanitaria affronta il fanalino di coda del girone A che dopo un primo set mai in partita risponde nel secondo parziale che si chiude soltanto sul 29-27. La VAP però non si lascia sorprendere dal ritorno delle padrone di casa e conquista il terzo set senza tentennamenti con lo score di 19-25: il nuovo sorpasso si fa sentire sulla gara che prende decisamente la strada della Academy e si chiude definitivamente sullo score di 17-25.
EVERTON VOLLEY-DM IDROSANITARIA VAP 1-3
(10-25; 29-27; 19-25; 17-25)
DM IDROSANITARIA VAP: Fortunato, Riccardi, Muzzu, Sposimo, Sorsi, Di Ianni, Tencati, De Servi, Carli, Mosetti, Bisotti, Clini (L), Bazzani (L). All. Maggipinto