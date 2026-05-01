Serie B – Cala il sipario sulla stagione dei Lupi: il primo turno di play-in premia Agrigento 

Un secondo tempo sottotono condanna l’Assigeco Piacenza a salutare il sogno playoff, mentre la Moncada Energy Agrigento avanza al secondo turno di play-in. Piacenza gioca due quarti di grande valore e intensità, guidati dalle prodezze di Mazzucchelli e di Pepper. Dopo l’intervallo, però, l’attacco piacentino perde smalto, gli ospiti accorciano il gap fino al sorpasso a pochi minuti dalla fine. Sul finale, però, l’esecuzione biancorossoblu pecca di lucidità, Agrigento chiude i conti, ma il PalaBanca può comunque applaudire la prestazione di una squadra che ha messo in campo tutto ciò che aveva.

Le parole di coach Lottici

“Mi dispiace molto, la squadra ha avuto una reazione ottima nel primo tempo, ma poi ci siamo smarriti e abbiamo smesso di giocare come avevamo deciso. Sapevamo che loro potevano crescere nel corso della partita e metterci in difficoltà, abbiamo sbagliato anche cose facili. In quest’annata abbiamo vissuto mesi bellissimi e altri meno belli, stasera chiudere la mia carriera da allenatore con una sconfitta in casa e non aver raggiunto l’obiettivo per cui sono stato chiamato mi rende molto amareggiato. Le migliori fortune ai ragazzi e alla società”.

UCC Assigeco Piacenza – Moncada Energy Agrigento 72 – 77

(31-14; 21-22; 11-20; 9-21)

UCC Assigeco Piacenza: Lorenzo Calbini 5 (0/6, 1/6), Giovanni Poggi 9 (3/6, 0/2), Dalton Pepper 11 (4/9, 1/4), Simon Anaekwe 10 (4/7, 0/0), Leonardo Valesin 5 (1/4, 1/2), Martino Criconia 1 (0/0, 0/2), Massimiliano Ferraro 9 (2/2, 1/2), Andrea Mazzucchelli 18 (4/8, 3/7), Federico Ricci 4 (2/2, 0/2), Kuot Yak Deng Kuot NE, Gabriele Cattivelli NE, Gianmarco Fiorillo NE, Joaquin Sarmiento NE. Allenatore: Simone Lottici (assistenti: Roberto Villani, Luca Ogliari)

Moncada Energy Agrigento: Alfonso Zampogna 2 (0/3, 0/5), Alberto Conti 20 (5/10, 1/8), Lorenzo Querci 10 (2/3, 2/5), Bryce Douvier 27 (8/17, 2/4), Federico Grani 12 (4/6, 0/0), Matteo Cagliani 0 (0/1, 0/2), Kenneth Viglianisi 0 (0/0, 0/1), Albano Chiarastella 6 (3/4, 0/0), Giulio Martini NE, Raimundo Orrego NE. Allenatore: Devis Cagnardi (assistenti: Paolo D’Angelo, Roberto Gargano)

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