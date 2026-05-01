Volley, Serie B2 – Sul campo della già promossa Soliera: le under 18 della Nordmeccanica VAP inseguono ancora la salvezza

Penultima giornata di campionato in serie B2 e Nordmeccanica VAP che si prepara a sfidare in trasferta (partita al via sabato alle 18:30) l’Hydroplants Soliera. Le modenesi hanno festeggiato la promozione matematica in B1 già nello scorso turno e possono quindi vivere gli ultimi scampoli di stagione senza pressioni per celebrare l’importante traguardo.

Per le under 18 della Academy il percorso è invece diverso perché la squadra di coach Fanni può ancora giocarsi qualche chance per la salvezza con sei punti ancora in palio e due lunghezze di distanza dal Milano Team Volley che occupa l’undicesima piazza: il destino è solo in parte nelle mani della VAP perché servirà ovviamente guardare anche ai risultati delle milanesi per sperare di raggiungere l’obiettivo stagionale.

La Nordmeccanica arriva a Soliera dopo il successo per 3-1 conquistato sabato scorso a San Nicolò, una vittoria di spessore testimoniata dalla grande determinazione mostrata sul campo di casa, determinazione che potrà fare la differenza anche nella trasferta modenese.

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