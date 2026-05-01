Presentata la Placentia Half Marathon 2026: sfida internazionale e grandi nomi per la 24ª edizione

Piacenza si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti podistici più attesi della primavera: la Placentia Half Marathon, giunta alla sua 24ª edizione sulla distanza dei 21 chilometri, ma che raggiunge quota 29 considerando anche le prime edizioni disputate come maratona a partire dal 1996. L’evento è stato ufficialmente presentato nella Sala Corrado Sforza Fogliani del PalabancaEventi, alla presenza di autorità civili, militari e sponsor, con la Banca di Piacenza nel ruolo di main sponsor.

La gara, in programma domenica 10 maggio, sarà il momento culminante di un weekend ricco di iniziative collaterali, in attesa della grande festa del trentennale prevista per il 2027.

Competizione di altissimo livello

Sotto il profilo tecnico, la competizione si annuncia di alto livello, con una start list ancora provvisoria ma già ricca di protagonisti. In campo maschile, i favori del pronostico sono tutti per il keniano Amon Kiptoo, fresco di personale di 1h01’09” fatto segnare a Varsavia lo scorso marzo, e per il connazionale Simon Thuku Muchai, secondo classificato nell’edizione 2025. Tra gli azzurri, occhi puntati su Nikolas Loss, autore di un recente 1h02’28” in Belgio, affiancato da atleti di esperienza come Francesco Carrera, René Cuneaz e Francesco Da Vià.

Non mancheranno anche nomi interessanti come Patrick Francia, Gianluca Ferrato, Giacomo Marchesi e Marco Granotto Fontana, già campione italiano junior e promesse nella mezza maratona, oltre ai magrebini M’Barek Ourras e Abdel Kabir Saji. Da segnalare inoltre la presenza del keniano Simon Kamau Njeri, che vestirà il ruolo di pacer d’eccezione.

In campo femminile, la principale favorita è la keniana Jedidah Chipkosgei Sang, accreditata di un eccellente 1h09’00” ottenuto a Madrid, curiosamente lo stesso giorno del personale di Kiptoo, il 22 marzo scorso. A rappresentare i colori italiani spicca Isabella Caposieno, recente vicecampionessa italiana di maratona, capace di migliorarsi sensibilmente nel 2026 fino a 2h41’21” alla maratona di Rimini.

Atlete locali

Tra le atlete locali saranno presenti anche Alessandra Carlà e Tania Molinari, mentre resta aperta la possibilità di ulteriori inserimenti nella lista élite nei giorni precedenti alla gara.

Assenti per infortunio i vincitori della scorsa edizione, Castor Mogeni e Marika Accorsi, mentre si registra l’ingresso dell’ultima ora della romagnola Sara Ceccolini.

Resta alto anche l’interesse per i record della manifestazione: da battere l’1h00’41” di Thomas James Lokomwa e l’1h09’27” di Viola Jelagat, entrambi stabiliti nel 2015.

Con un mix di atleti internazionali e talenti italiani, la Placentia Half Marathon si conferma ancora una volta un evento di grande richiamo, pronto a regalare spettacolo e prestazioni di alto livello sulle strade piacentine.

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