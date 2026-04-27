Mercanti di Qualità ad Agazzano il 3 maggio tra tradizione, creatività e autenticità. Una domenica piena di colori, sapori e passioni, da scoprire tra le bancarelle del made in Italy, dei prodotti artigianali e dei creativi.
Per i più piccoli e non solo, tornano i giochi di una volta sempre graditi durante le tappe dei Mercanti di Qualità.
Mercanti di Qualità ad Agazzano il 3 maggio
Iscriviti per rimanere aggiornato!
Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.