Mercanti di Qualità ad Agazzano il 3 maggio tra tradizione, creatività e autenticità. Una domenica piena di colori, sapori e passioni, da scoprire tra le bancarelle del made in Italy, dei prodotti artigianali e dei creativi.

Per i più piccoli e non solo, tornano i giochi di una volta sempre graditi durante le tappe dei Mercanti di Qualità.

Mercanti di Qualità ad Agazzano il 3 maggio

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