“Aziende in rete: più famiglia, più futuro”, il 30 gennaio convegno in Cattolica

Buone pratiche di welfare aziendale ai tempi della crisi demografica. Anche le aziende soffrono le conseguenze della crisi demografica: i giovani talenti se ne vanno ed è sempre più difficile trovare e trattenere personale qualificato, capace e giovane. Una soluzione è possibile: investire sulla conciliazione lavoro-famiglia, la parità di genere e l’inclusione per attrarre e trattenere i talenti, migliorare la qualità della vita e aumentare la produttività. In rete, per il futuro di tutti.
30 gennaio 2026 – dalle 15:00 alle 19:00 Sala Congressi G.Piana dell’Università Cattolica
in via Emilia Parmense 84 – 29122 Piacenza
L’evento è organizzato dall’associazione Nazionale Famiglie Numerose, in collaborazione con la Confederazione Europea delle famiglie numerose, il Forum delle Associazioni Familiari, CNA Piacenza e Università Cattolica di Piacenza, in vista del lancio dell’ European Network Family Friendly Companies, previsto per l’ 11 febbraio 2026 a Bruxelles.
A moderare l’evento sarà la popolare giornalista dell’Editoriale Libertà Nicoletta Marenghi.
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, in particolare ad aziende, amministratori pubblici e famiglie. E’ consigliata però la registrazione attraverso il sito Evetbrite https://www.eventbrite.com/e/aziende-in-rete-piu-famiglia-piu-futuro-buone-pratiche-di-welfare-tickets-1980253682070?aff=oddtdtcreator
LA VOCE DEGLI ORGANIZZATORI
“ Anfn è in prima linea per imprimere una svolta “amica della famiglia” sul territorio e sui luoghi di lavoro e consentire ai giovani e alle famiglie di avere e crescere i figli che desiderano in serenità – afferma Mario Scuderi, coordinatore Anfn Emilia Romagna – “Il territorio avverte forte l’esigenza di fare qualcosa per arginare la fuga dei cervelli, lo spopolamento e la crisi causata dal calo demografico. Noi proponiamo la nostra soluzione: una rete europea di aziende che mettono al centro il benessere delle famiglie. Fa bene ai dipendenti ma fa bene anche alle imprese, che vedono un aumento della produzione e dei ricavati.”
A Piacenza, sottolinea Silvia Cipelli, coordinatrice provinciale Anfn, grazie alla preziosa collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore, il preside Marco Allena e il prof. Francesco Timpano, siamo riusciti a coinvolgere amministrazione pubblica, società civile, il mondo economico nella discussione: “e’ una grande opportunità per affrontare in pratica il tema delle politiche familiari e del futuro del territorio.”
“Riteniamo fondamentale che tutta la società sostenga chi vuole impegnarsi in rapporti stabili e nell’accoglienza alla vita”, afferma Antonio Schillani, Presidente del Forum delle Associazioni familiari di Piacenza “Incentivare le realtà imprenditoriali attente alla conciliazione è centrale”.
“Sarà un pomeriggio intenso- sottolinea Regina Maroncelli, vice Presidente Elfac- attraverso le relazioni, le buone pratiche, la tavola rotonda e il momento conviviale vogliamo dare spazio al confronto e allo scambio di esperienze, in vista della costruzione di una rete capace di generare innovazione, sviluppo e nuove opportunità per il territorio e per l’Europa che invecchia e risente della crisi demografica.”
IL QUADRO DEMOGRAFICO
Nel 2024, a Piacenza, su un totale di 49.408 famiglie, si contano 776 famiglie numerose con 6 e più componenti e 1540 i nuclei con 5 componenti
Nella provincia, su un totale di 133.201 famiglie, i nuclei con 6 e più componenti ammontano a 2010, quelle con 5 componenti 4.180.
Tra le persone che vivono da sole (sono 52.821 le famiglie unipersonali piacentine), il 30% circa (15.194 individui) ha un’età uguale o superiore a 75 anni, e di queste più di 5.600 abitano nel capoluogo.
LE ASSOCIAZIONI ORGANIZZATRICI
Associazione Nazionale famiglie numerose – ANFN – Fondata nel 2004, è l’associazione per chi “non ha la 500 perché lì, tutta la famiglia non può starci”. Con i suoi 20.000 associati è presente in tutta Italia. A Piacenza è rappresentata dalla famiglia di Antonio La Salvia e la moglie Silvia Capelli; coordinatori regionali dell’Emilia Romagna sono Mario Scuderi e la moglie Mariapia. Anche il presidente nazionale Anfn è emiliano: si tratta di Alfredo e Claudia Caltabiano, di Parma. https://www.famiglienumerose.org/
European large families Confederation – ELFAC– Fondata nel 2004, con sede a Barcellona, raccoglie 30 associazioni di famiglie numerose di 25 paesi europei. Tra i suoi progetti il Network europeo dei comuni family friendly,- 165 comuni – tra cui Atene, Siviglia, Trento- da 10 paesi europei. La rete celebra il suo congresso a febbraio, durante il quale Elfac presenterà il Network europeo delle aziende Family friendly. www.elfac.org
Forum Nazionale delle Associazioni familiari – Il Forum Piacenza è uno delle organizzazioni locali che fanno capo ai 18 Forum regionali che, insieme a 47 associazioni nazionali, compongono il Forum nazionale. Il Forum Piacenza, presieduto da Antonio Schillani, conta attualmente 12 associazioni: Anfn, Acli, Famiglie Nuove Cav Piacenza, Ass. Pia Pozzoli, Il Circolino, CSI, Protezione della Giovane, Comunità Papa Giovanni XXIII. Mcl, ConfederX e Città Bambino. https://www.forumfamiglie.org/