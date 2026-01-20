“Aziende in rete: più famiglia, più futuro”, il 30 gennaio convegno in Cattolica

Buone pratiche di welfare aziendale ai tempi della crisi demografica. Anche le aziende soffrono le conseguenze della crisi demografica: i giovani talenti se ne vanno ed è sempre più difficile trovare e trattenere personale qualificato, capace e giovane. Una soluzione è possibile: investire sulla conciliazione lavoro-famiglia, la parità di genere e l’inclusione per attrarre e trattenere i talenti, migliorare la qualità della vita e aumentare la produttività. In rete, per il futuro di tutti.

30 gennaio 2026 – dalle 15:00 alle 19:00 Sala Congressi G.Piana dell’Università Cattolica

in via Emilia Parmense 84 – 29122 Piacenza

L’evento è organizzato dall’associazione Nazionale Famiglie Numerose, in collaborazione con la Confederazione Europea delle famiglie numerose, il Forum delle Associazioni Familiari, CNA Piacenza e Università Cattolica di Piacenza, in vista del lancio dell’ European Network Family Friendly Companies, previsto per l’ 11 febbraio 2026 a Bruxelles.

A moderare l’evento sarà la popolare giornalista dell’Editoriale Libertà Nicoletta Marenghi.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, in particolare ad aziende, amministratori pubblici e famiglie. E’ consigliata però la registrazione attraverso il sito Evetbrite https://www.eventbrite.com/e/aziende-in-rete-piu-famiglia-piu-futuro-buone-pratiche-di-welfare-tickets-1980253682070?aff=oddtdtcreator

LA VOCE DEGLI ORGANIZZATORI

“ Anfn è in prima linea per imprimere una svolta “amica della famiglia” sul territorio e sui luoghi di lavoro e consentire ai giovani e alle famiglie di avere e crescere i figli che desiderano in serenità – afferma Mario Scuderi, coordinatore Anfn Emilia Romagna – “Il territorio avverte forte l’esigenza di fare qualcosa per arginare la fuga dei cervelli, lo spopolamento e la crisi causata dal calo demografico. Noi proponiamo la nostra soluzione: una rete europea di aziende che mettono al centro il benessere delle famiglie. Fa bene ai dipendenti ma fa bene anche alle imprese, che vedono un aumento della produzione e dei ricavati.”

A Piacenza, sottolinea Silvia Cipelli, coordinatrice provinciale Anfn, grazie alla preziosa collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore, il preside Marco Allena e il prof. Francesco Timpano, siamo riusciti a coinvolgere amministrazione pubblica, società civile, il mondo economico nella discussione: “e’ una grande opportunità per affrontare in pratica il tema delle politiche familiari e del futuro del territorio.”

“Riteniamo fondamentale che tutta la società sostenga chi vuole impegnarsi in rapporti stabili e nell’accoglienza alla vita”, afferma Antonio Schillani, Presidente del Forum delle Associazioni familiari di Piacenza “Incentivare le realtà imprenditoriali attente alla conciliazione è centrale”.

“Sarà un pomeriggio intenso- sottolinea Regina Maroncelli, vice Presidente Elfac- attraverso le relazioni, le buone pratiche, la tavola rotonda e il momento conviviale vogliamo dare spazio al confronto e allo scambio di esperienze, in vista della costruzione di una rete capace di generare innovazione, sviluppo e nuove opportunità per il territorio e per l’Europa che invecchia e risente della crisi demografica.”

IL QUADRO DEMOGRAFICO

Nel 2024, a Piacenza, su un totale di 49.408 famiglie, si contano 776 famiglie numerose con 6 e più componenti e 1540 i nuclei con 5 componenti

Nella provincia, su un totale di 133.201 famiglie, i nuclei con 6 e più componenti ammontano a 2010, quelle con 5 componenti 4.180.

Tra le persone che vivono da sole (sono 52.821 le famiglie unipersonali piacentine), il 30% circa (15.194 individui) ha un’età uguale o superiore a 75 anni, e di queste più di 5.600 abitano nel capoluogo.

LE ASSOCIAZIONI ORGANIZZATRICI

Associazione Nazionale famiglie numerose – ANFN – Fondata nel 2004, è l’associazione per chi “non ha la 500 perché lì, tutta la famiglia non può starci”. Con i suoi 20.000 associati è presente in tutta Italia. A Piacenza è rappresentata dalla famiglia di Antonio La Salvia e la moglie Silvia Capelli; coordinatori regionali dell’Emilia Romagna sono Mario Scuderi e la moglie Mariapia. Anche il presidente nazionale Anfn è emiliano: si tratta di Alfredo e Claudia Caltabiano, di Parma. https://www.famiglienumerose.org/

European large families Confederation – ELFAC– Fondata nel 2004, con sede a Barcellona, raccoglie 30 associazioni di famiglie numerose di 25 paesi europei. Tra i suoi progetti il Network europeo dei comuni family friendly,- 165 comuni – tra cui Atene, Siviglia, Trento- da 10 paesi europei. La rete celebra il suo congresso a febbraio, durante il quale Elfac presenterà il Network europeo delle aziende Family friendly. www.elfac.org

Forum Nazionale delle Associazioni familiari – Il Forum Piacenza è uno delle organizzazioni locali che fanno capo ai 18 Forum regionali che, insieme a 47 associazioni nazionali, compongono il Forum nazionale. Il Forum Piacenza, presieduto da Antonio Schillani, conta attualmente 12 associazioni: Anfn, Acli, Famiglie Nuove Cav Piacenza, Ass. Pia Pozzoli, Il Circolino, CSI, Protezione della Giovane, Comunità Papa Giovanni XXIII. Mcl, ConfederX e Città Bambino. https://www.forumfamiglie.org/

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy