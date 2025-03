Alluvione a Reggio Emilia, grazie alla Banca di Piacenza una torre faro per la pubblica assistenza di Cadelbosco Sopra

«Grazie alla Banca di Piacenza e al Gruppo di Protezione Civile Anpas a nome di tutti i cittadini per la sensibilità e l’attenzione al territorio dimostrate». Queste le parole del sindaco di Cadelbosco Sopra Marino Zani pronunciate nel corso della cerimonia di consegna da parte dell’Istituto di credito (che da fine 2023 è presente con una filiale a Reggio Emilia) del contributo di 10mila euro (frutto di fondi raccolti con una apposita sottoscrizione avviata all’indomani dell’alluvione dell’ottobre scorso) al Gruppo di protezione civile della Pubblica Assistenza e Soccorso di Castelnovo Sotto e Cadelbosco Sopra avvenuta nella sala del Consiglio comunale di quest’ultima località in provincia di Reggio pesantemente colpita dagli eventi alluvionali dell’autunno 2024.

A consegnare l’assegno al presidente della Pubblica Matteo Balugani (presente per il Gruppo di Protezione Civile anche il volontario Paolo Bigi) il presidente della Banca Giuseppe Nenna accompagnato dal direttore commerciale Francesco Passera e dalla direttrice della filiale reggiana Fabrizia Monti. Per l’Amministrazione comunale presenti anche il vicesindaco Marco Piccinini e l’assessore al Volontariato Monica Cigni.

Il primo cittadino ha evidenziato l’apprezzato ruolo dell’attività di volontariato «per il valore che restituisce alla comunità» e l’importanza della donazione che consentirà l’acquisto di una torre faro «fondamentale negli interventi notturni di emergenza per lavorare in sicurezza».

Un concetto ribadito dal presidente Balugani («dotazione utilissima per un gruppo di Protezione civile soprattutto in occasione di alluvioni e terremoti»), che ha ringraziato la Banca di Piacenza per un gesto «che non è scontato» e rimarcato l’importanza del lavoro di squadra che si sta affrontando con l’Amministrazione comunale.

Il presidente della Banca Nenna, nel porre l’accento sul valore del volontariato per il nostro Paese, ha affermato: «È stato un piacere conoscervi perché qui abbiamo trovato volontari competenti e amministratori che lavorano con passione e che uniti formano un gruppo coeso per fare il bene della comunità. Felici dunque di aver fatto qualcosa di utile per il territorio».

Banca di Piacenza aveva in precedenza già assegnato fondi all’Emilia Romagna in occasione di sottoscrizioni promosse in concomitanza con eventi alluvionali. Donazioni erano state assegnate a favore del Comune di Ravenna, della Provincia di Modena e dell’Associazione Volontari Solarolo-Mons. G. Badini.