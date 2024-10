Baseball – Il Torneo della Polla torna ed è subito un successo

Mancava da qualche anno ed evidentemente se ne sentiva la mancanza perché sono stati quasi un centinaio i giocatori che si sono presentati domenica mattina al De Benedetti per dar vita al Torneo della Polla.

Un’autentica giornata di festa, nel pieno spirito preteso dagli organizzatori. Nella stessa giornata si soddisfa la voglia di provare il baseball di chi non l’ha mai praticato, la voglia di tornare su di un diamante di chi lo ha praticato in gioventù o la voglia di ancora lo pratica di farlo per una volta con spirito goliardico senza l’assillo della prestazione.

Il regolamento rende stavolta il baseball alla portata di chiunque e per questo le squadre, sei per l’occasione, presentano formazioni le più variegate. E allora è normale vedere fianco a fianco ragazzini del settore giovanile, o qualche loro genitore, con giocatori che il baseball lo giocano o lo hanno giocato anche in serie A. Ed è altrettanto normale ritrovare ancora una volta amici e compagni di squadra con i quali si condivisi, qualche lustro fa, tante partite e tanti allenamenti. Solo il Torneo della Polla può riservare tutto questo.

E poi l’altro marchio distintivo dell’evento è l’impronta di piacentinità. Dai nomi delle squadre ( Fasulon, Pess Gatt, Pulastar etc.) alla pausa pranzo nella quale non potevano mancare “pisarei e faso”. In fondo anche il nome stesso del Torneo è un chiaro riferimento all’asso di denari delle carte da gioco piacentine. Una bella giornata, risparmiata dalla pioggia dei giorni precedenti, con la garanzia che la “Polla” si rifarà certamente anche l’anno prossimo. Giusto per la cronaca la vittoria è andata agli Scandalus ma questo è stato l’aspetto di minore importanza. Alla “Polla” vince chi si diverte ed è per questo che siamo certi della vittoria di tutti i partecipanti.