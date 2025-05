Soresi (FdI): “Parcheggio di via Maculani inutilizzato fuori orario scolastico, aprirlo alle auto”

“Sono ormai trascorsi otto mesi da quando il Comune ha deciso di spostare il terminal degli autobus scolastici in via Maculani, occupando l’area destinata in precedenza a parcheggi gratuiti per i cittadini e, conseguentemente, eliminandoli, con ovvi conseguenti disagi per residenti, lavoratori, utenti dell’ASL e genitori degli alunni”, così Sara Soresi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale, che ha depositato un’interrogazione per domandare all’Amministrazione comunale di Piacenza di permettere la sosta gratuita nell’area anzidetta al di fuori dell’orario scolastico nonché nei periodi di chiusura delle scuole.

Area inutilizzata al pomeriggio

“L’area di via Maculani – spiega la Capogruppo – oggi destinata a terminal bus, viene utilizzata solo durante l’orario scolastico, prevalentemente tra le 7.30 e le 14.00, dal lunedì al sabato e solo nei giorni di lezione. Durante il pomeriggio e la sera, nei giorni festivi e soprattutto nei lunghi periodi di chiusura scolastica (vacanze estive, natalizie, pasquali), il terminal resta completamente inutilizzato, mentre la richiesta di parcheggio in centro resta elevata”.

“Già da mesi – prosegue Soresi – le Associazioni di categoria hanno richiesto formalmente che l’area sia resa fruibile come parcheggio gratuito fuori dall’orario di utilizzo scolastico, senza ottenere ad oggi risposte concrete e la stessa richiesta è stata ribadita in sede di Commissione consiliare svoltasi nel mese di marzo, alla presenza delle stesse associazioni. Eppure, a distanza di oltre un mese da questa Commissione, non risulta adottato alcun provvedimento in tal senso ed il parcheggio di via Maculani continua a rimanere inutilizzato per gran parte del tempo”.

L’esponente di Fratelli d’Italia chiede dunque all’Amministrazione di rendere disponibile l’area del terminal bus di via Maculani per il parcheggio gratuito dei cittadini al di fuori dell’orario scolastico nonché nei periodi di chiusura delle scuole e, in caso affermativo, quali siano i tempi previsti per l’attuazione di tale misura. Chiede altresì, in caso contrario, quali siano le motivazioni ostative nonché le eventuali ed alternative soluzioni offerte dall’Amministrazione per risolvere la problematica afferente ai posteggi della zona Nord della città.