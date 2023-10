Baseball – L’U15 del Piacenza è terza in regione. L’U23 batte Lodi e tiene accese le speranze nel Memorial Fontana

Nella Final Four di San Lazzaro di Savena il Piacenza Baseball U15 centra il terzo posto in regione confermando le buone performance alle quali ci ha abituati nel corso della stagione. Nell’atto finale della Coppa Emilia giocato sul diamante bolognese i biancorossi hanno ceduto 5-4 alla Crocetta Parma dopo un derby molto incerto deciso in pratica all’ultimo lancio.

Il titolo regionale è andato comunque ai Falcons di Torre Pedrera i quali hanno battuto nettamente sia il San Lazzaro in semifinale che la Crocetta in finale. La miglior differenza punti nei confronti dei padroni di casa ha permesso al Piacenza di salire sul terzo gradino del podio. Questa la formazione schierata: D’Auria, Hernandez, Ramirez, Travaini, Riviera, Achilli, Agosti, Pardi, Rosario e Mendoza.

Memorial Robert Fontana U23

Buone notizie poi dal Memorial Robert Fontana U23 dove il Piacenza è riuscito a portare a casa la vittoria che gli serviva per mantenere vive le speranze di qualificazione in semifinale. Al De Benedetti gli Old Rags Lodi sono stati battuti 11-9 dopo sette innings nei quali la superiorità piacentina è stata molto più netta di quanto non esprima il punteggio finale. Ospiti sugli scudi in avvio e in vantaggio 3-1 dopo i primi due innings. Il Piacenza si scrollava di dosso ogni complesso a partire dal terzo inning e poi ancora nel quarto con un totale di dieci punti che incanalavano il match nei giusti binari.

Cinque arrivavano al 3° col doppio di Hernandez e 5 basi per balls e poi altri 5 al 4° con i singoli di Marelli ed Hernandez oltre a 4 basi e 2 battitori colpiti. Nello scorcio finale della partita si assisteva ad un ritorno lodigiano. Le distanze si accorciavano senza però che in sostanza la posizione biancorossa si facesse preoccupante. La vittoria ed i risultati dagli altri campi tengono in corsa i biancorossi che vedranno decise le loro sorti sabato a Collecchio dove servirà una vittoria con un certo margine per accedere alla semifinale contro Milano.

Infine l’U12 ha chiuso la Coppa Emilia battendo in casa il Reggio Emilia per 7-6 e chiudendo seconda nel girone.