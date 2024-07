Baseball – Piacenza sconfitto prima dell’oscurità. Rinviata la salvezza matematica

Quella che nei piani del Piacenza Baseball doveva essere la domenica in grado di garantire la salvezza matematica, ha rischiato viceversa di trasformarsi in un incubo. Sul diamante del fanalino Porta Mortara è arrivata infatti una sconfitta in gara1 per 8-7 dopo due innings supplementari ed un 12-12 in gara2 con gli extrainnings che non sono nemmeno iniziati a causa della sopravvenuta oscurità. Sarà quindi necessario ritornare a Novara per completare questa partita ma nel frattempo la salvezza resta sempre a rischio.

Gara 1

Interminabile l’incontro del mattino che il Piacenza getta alle ortiche due volte facendosi rimontare vantaggi che apparivano risolutivi. La prima volta al 7° inning quando sul 5-1 si faceva raggiungere dai padroni di casa (5-5) riaprendo il finale di partita. La seconda al secondo supplementare quando sul 7-5 e con due eliminati riusciva, sbagliando anche in difesa, nella non facile impresa di subire i tre punti che ribaltavano e sancivano il verdetto dopo più di quattro ore di gara. Un epilogo amaro perchè per due terzi a comandare era stato il Piacenza o sarebbe meglio dire il suo pitcher Niccolò Loardi.

Il mancino biancorosso tentennava solo al primo inning quando limitava i danni ad un punto nonostante venisse accolto dalle mazze di casa con un triplo ed un singolo. Ma sui successivi venti battitori affrontati concederà solo un’altra valida con 10 eliminazioni al piatto, consentendo alla sua squadra di approdare all’ultimo terzo di partita con quel 5-1 che in quel momento appariva più che rassicurante. Ma il peggio come detto attendeva dietro l’angolo i piacentini che nel finale si smarrivano rigenerando un Porta Mortara per niente inarrivabile.

PIACENZA 0-0-0-1-0-2-2-0-0-0-2 7

PORTA MORTARA 1-0-0-0-0-0-4-0-0-0-3 8

Formazione: Pancini 2b, Zironi ec, Cufrè 3b, Loardi lan, Calderon ed, Carsana es, Torelli ric, D’Auria 1b, Marelli ss. Lanciatori: Loardi (rl6 bv3 bb2 k10 pgl1), Sanna L. (rl4.2 bv5 bb2 k3 pgl4).

Gara 2

Le replica pomeridiana è una girandola di punti con comunque Piacenza Baseball che, seppur con qualche affanno, riusciva a tenersi in vantaggio. I momenti migliori al primo attacco, che fruttava 6 punti con due singoli di Pancini, quello di Carsana e 4 basi gratuite, ed al 3° con 4 punti e cinque valide tra cui i doppi di Calderon e Pancini. Nonostante questa vendemmiata di punti il Piacenza non scappava in quanto Porta Mortara non stava a guardare riuscendo a tenersi sempre a distanza di pericolo ( 10-8 al 3° e e 12-11 al 7° dopo un clamoroso fuoricampo da 3 punti che in pratica cancellava quanto accaduto fino a quel momento). Il finale era palpitante con i novaresi che impattavano 12-12 all’ultimo assalto lasciando in base per fortuna i punti della vittoria.

Si rendevano necessari ancora una volta i supplementari che però non iniziavano nemmeno causa la sopravvenuta oscurità. Il protrarsi di gara1 aveva costretto gli arbitri a posticipare l’inizio di gara2 che quindi nel momento decisivo era sopraffatta dal buio. Seppur con la possibile ancora di salvezza costituita dall’opportunità di dover completare questa partita, il Piacenza torna da Novara senza certezze e con qualche patema in più. La classifica si fa sempre più precaria anche perchè domenica scenderà al De Benedetti la capolista Avigliana. La speranza è che Porta Mortara non faccia en-plein a domicilio dello Junior Parma in quanto così facendo toglierebbe i biancorossi da ogni impiccio indipendentemente dal verdetto che scaturirà contro la prima della classe.

PIACENZA 6-0-4-0-1-1-0-0-0 12

PORTA MORTARA 0-4-4-0-0-0-3-0-1 12

Formazione: Pancini ric, Zironi 3b/lan, Loardi dh/ed, Calderon ed/3b/1b, Carsana ec, Torelli 2b, D’Auria 1b/lan, Albasi es (Contardi), Marelli ss. Lanciatori: Cufrè (rl2.1 bv5 bb2 k3 pgl3), Carrasco (rl3.2 bv2 bb4 k5 pgl0), Braccini (rl0.1 bv2 bb0 k0 pgl2), Naccarella (rl0.0 bv2 bb0 k0 pgl1), Lovattini (rl0.2 bv1 bb0 k1 pgl0), Zironi (rl1.1 bv2 bb1 k1 pgl1), D’Auria (rl 0.2 bv2 bb1 k1 pgl1).

Classifica

Avigliana Rebels 792 (24-19-5)

Sala Baganza 720 (25-18-7)

Altopiano Seveso 625 (24-15-9)

Brescia 542 (24-13-11)

Junior Parma 458 (24-11-13)

Piacenza Baseball 364 (22-8-14)

Ares Milano 308 (26-8-18)

Porta Mortara Novara 200 (25-5-20).