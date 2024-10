“Basta spaccio, basta droga”, sit-in di Progetto Nazionale giovedì 24 ottobre in via Sbolli

L’associazione politica Progetto Nazionale scende in strada il 24 ottobre alle 20.30 in via Sbolli 16 a Piacenza. “Si tratta di un sit-in organizzato da cittadini e dalla nostra associazione finalizzato a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sul crescente problema della droga e del degrado che affliggono i nostri quartieri come Farnesiana e zona Stadio”, commentano il referente piacentino, Marcello Righi.

“Negli ultimi anni, la situazione è diventata sempre più preoccupante, con un impatto significativo sulla qualità della vita dei residenti. Con questo presidio desideriamo far sentire la nostra voce e chiedere interventi concreti da parte delle autorità competenti”.