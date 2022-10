Attività fisica come valore sociale ed educativo, al Campus Dordoni al via domani “Benvenuti sportivamente in prima”

Giornata di avvio, domani 18 ottobre, per Benvenuti sportivamente in prima, progetto ideato dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano, sviluppato insieme all’Ufficio scolastico e all’Ausl di Piacenza e rivolto agli studenti del primo anno delle scuole primarie e secondarie di I e II grado della provincia di Piacenza con lo scopo di diffondere tra i giovani il valore sociale, culturale, educativo dello sport.

Al Campus Dordoni domani dalle 9 alle 13 si terrà la mattinata dedicata alle scuole secondarie di primo grado; dopodomani, 19 ottobre, sarà il turno delle scuole secondarie di secondo grado. Per le scuole primarie, la terza e ultima fase del progetto si terrà il prossimo maggio al campo Puppo di Spes-Borgotrebbia.

Gli studenti delle classi prime saranno protagonisti di una “festa d’accoglienza” all’insegna del gioco e dello sport. Gli insegnanti di educazione fisica allestiranno varie postazioni, differenziate per fasce di età, in cui i ragazzi potranno provare le diverse discipline con un approccio di tipo ludico. Al fianco degli insegnanti saranno impegnati, in veste di tutor, anche una classe terza della media Italo Calvino e alcune classi quinte dei licei sportivi di Piacenza “Respighi” e “San Benedetto”, che accompagneranno i più piccoli alla scoperta dello sport secondo la metodologia pear to pear, la formazione fra pari.