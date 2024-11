Bilancio comunale, manovra da 304 milioni di euro: focus su viabilità e welfare, aumentano le entrate dovute alle multe

Aumentano gli introiti dovuti alle contravvenzioni stradali, per il triennio 2025-2027 si prevedono entrate pari a 6,1 milioni di euro. Una cifra elevata dovuta alle nuove strumentazioni tecnologiche di cui il Comune si è dotato, in primis le telecamere installate ai semafori per il rilevamento del passaggio col rosso e le telecamere all’ingresso dell’area pedonale urbana.

Di questi 6 milioni di euro, 800 mila euro sono destinate alla circolazione stradale con interventi di manutenzione e miglioramenti alla viabilità.

Emerge dal bilancio di previsione stilato dalla giunta comunale, una manovra da 304 milioni di euro.

Altre entrate importanti derivano dall’Imu, si prevede un ingresso di 31 milioni di euro, mentre oltre 21 milioni di arriveranno dalla tassa sui rifiuti. Importante anche il ruolo dell’Irpef che dopo la maggiorazione introdotta a inizio mandato farà confluire nelle casse comunali 14 milioni di euro.

Si prevedono in crescita le entrate da parte dei musei, 210 mila euro: 50 mila euro in più rispetto al 2024.

Le entrate più significative restano quelle di natura tributaria, si parla di 84 milioni di euro.

Passando alle spese, si prevede che le uscite principali saranno indirizzate al welfare con 43 milioni di euro, 8 milioni in più rispetto al 2024, e altri 43 milioni alla viabilità.