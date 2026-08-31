Bobbio Music Experience il 5 e 6 settembre 2026

31 Agosto 2026 Redazione MC Eventi a Piacenza

Radio Sound Party

Radio Sound Party
Bobbio Music Experience il 5 e 6 settembre 2026

Bobbio Music Experience il 5 e 6 settembre 2026. Le quattro piazze della meravigliosa città diventano un unico grande palco

La musica per le vie del borgo, bambini che scoprono, adulti che ballano, voci che si uniscono in coro. Una due giorni dove la musica è uno strumento che “unisce”

Il programma prevede musica dal vivo, open day della scuola, grande caccia al tesoro musicale, street food e tanto altro.

Bobbio Music Experience il 5 e 6 settembre 2026: il programma

Sabato 5 settembre

Piazza Cornagete
17.00 – Partenza promenade musicale a cura di Rinascimusica

Piazza S. Fara
20.00 – Chiusura passeggiata musicale

Piazza S. Fara
22.30 – DJ Set

Sabato 5 settembre

Aperitivi a tema

Domenica 6 settembre

Piazza S. Francesco
10.00 – Apertura stand musicali, esibizione musica della tradizione e fisarmoniche

Piazza Duomo
10.00–12.30 – Laboratori per bambini

Piazzetta Barone
11.00 – Karaoke in piazzetta

Piazza S. Francesco
15.00 – Consegna diplomi Trinity

Chiostro San Colombano
16.00 – Concerto di chiusura del Bobbio Music Summer Camp di Rinascimusica, in collaborazione con l’Orchestra I Virtuosi Italiani

Piazza S. Fara
15.30–17.30 – Caccia al tesoro musicale e laboratori per bambini

Piazza S. Fara
17.30–19.30 – Esibizione MF Band e coro gospel “MC Voices”

Domenica 6 settembre

Street food dei negozi • Food truck • Area Pic Nic.

Bozza automatica

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