Bobbio Music Experience il 5 e 6 settembre 2026. Le quattro piazze della meravigliosa città diventano un unico grande palco
La musica per le vie del borgo, bambini che scoprono, adulti che ballano, voci che si uniscono in coro. Una due giorni dove la musica è uno strumento che “unisce”
Il programma prevede musica dal vivo, open day della scuola, grande caccia al tesoro musicale, street food e tanto altro.
Bobbio Music Experience il 5 e 6 settembre 2026: il programma
Sabato 5 settembre
Piazza Cornagete
17.00 – Partenza promenade musicale a cura di Rinascimusica
Piazza S. Fara
20.00 – Chiusura passeggiata musicale
Piazza S. Fara
22.30 – DJ Set
Sabato 5 settembre
Aperitivi a tema
Domenica 6 settembre
Piazza S. Francesco
10.00 – Apertura stand musicali, esibizione musica della tradizione e fisarmoniche
Piazza Duomo
10.00–12.30 – Laboratori per bambini
Piazzetta Barone
11.00 – Karaoke in piazzetta
Piazza S. Francesco
15.00 – Consegna diplomi Trinity
Chiostro San Colombano
16.00 – Concerto di chiusura del Bobbio Music Summer Camp di Rinascimusica, in collaborazione con l’Orchestra I Virtuosi Italiani
Piazza S. Fara
15.30–17.30 – Caccia al tesoro musicale e laboratori per bambini
Piazza S. Fara
17.30–19.30 – Esibizione MF Band e coro gospel “MC Voices”
Domenica 6 settembre
Street food dei negozi • Food truck • Area Pic Nic.