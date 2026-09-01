The day after. Francesco Troglio è ancora una pentola di fagioli sul fuoco a tutto gas

Il terzo posto all’Europeo Osy400, seppur prestigioso, non lo accontenta. Anzi…”Prove libere, pole position e le prime due manche vinte – ci dice -. Tutto andava a meraviglia, Strumnik (che da anni vince tutto o quasi) scendeva più forte in rettilineo ma io ero più abile in curva, giravo benissimo e sono riuscito a contenerlo. Con una 500 sono riuscito a battere una Ferrari”.

E poi che cosa è successo?

“Nella notte il polacco (che ha un budget illimitato di imbarcazioni e motori) ha ritoccato qualcosa e, nella terza manche, è partito più celermente guadagnando qualcosa. Si è pure spostato leggermente ed io, per non imbarcare acqua restando in scia, ho scavalcato l’onda. Una manovra “scorretta” nei confronti di un altro avversario che è costata la penalizzazione di un giro. Ma per Strumnik nessuna sanzione punitiva…

L’Europeo si è maledettamente complicato…

“Partendo ultimo in griglia, nella quarta manche, ho dato tutto risalendo fino alla quinta posizione conquistando così il terzo gradino del podio. Ma, credimi, in Osy400 non è facile vincere. Nessun pilota, negli ultimi 5 anni, è mai riuscito nell’impresa di battere Strumnik. Ci sono andato vicino…”.

Nei discorsi “dei se e dei ma” Troglio avrebbe potuto accontentarsi della piazza d’onore nella terza manche e giocarsi tutto nell’ultima prova. “Purtroppo è andata come è andata. Da due anni stavo preparando l’Europeo e puntavo a vincerlo, grazie anche al mitico Gianni e agli altri collaboratori. Vorrà dire che ci riproveremo nel 2027 al Mondiale in Svezia. E magari battere Strumnik in tutte le quattro prove. Domenica due manche non sono bastate”.

Roberto Lambri