Paintball – Piacenza fa il tifo per cinque dei suoi: da Dreux alla Nazionale

Cinque giocatori, tre squadre, due Nazionali e un unico punto di partenza: Piacenza. È un appuntamento internazionale di grande rilievo quello che attende gli atleti del Piacenza Paintball, impegnati nei primi giorni di settembre a Dreux, in Francia.

La cittadina francese sarà infatti teatro del grande appuntamento NXL dedicato ai club, con formazioni arrivate da tutto il mondo, e contemporaneamente dei Campionati del Mondo per Nazionali. Un evento che porterà sui campi francesi alcuni tra i migliori giocatori e le migliori squadre della scena internazionale.

Tra i protagonisti ci saranno anche cinque tesserati del Piacenza Paintball: Valerio Soprani, Elia Rancan, Federica Salvatori, Claudio Campioni e Mattia Favari.

Per Valerio Soprani sarà una trasferta particolarmente importante. Il giovane atleta piacentino sarà infatti impegnato con i Fast Purple nella categoria Semi-Pro del torneo NXL, ma soprattutto farà il suo esordio con la Nazionale Italiana Maschile, alla sua prima convocazione in azzurro.

Un traguardo importante per un giocatore giovane che negli ultimi anni è cresciuto all’interno del movimento piacentino fino a conquistare la fiducia dello staff della Nazionale.

Con i Fast Purple giocherà anche Elia Rancan, che avrà così la possibilità di confrontarsi con formazioni e giocatori provenienti da diversi Paesi e di accumulare un’importante esperienza internazionale.

Doppio impegno anche per Federica Salvatori. La giocatrice piacentina è ormai una presenza consolidata nella Nazionale Italiana Femminile, con la quale raggiunge la terza convocazione consecutiva.

Un riconoscimento che conferma il suo valore dal punto di vista tecnico e atletico e la continuità raggiunta nel percorso con la selezione azzurra.

A Dreux Salvatori sarà inoltre in campo nel torneo per club con le Karmakademy, formazione inserita nella Division 4 NXL.

Nella stessa categoria scenderanno in campo anche Claudio Campioni e Mattia Favari, impegnati con i TRITAGE, nuova formazione che si affaccia al circuito internazionale con l’obiettivo di iniziare un nuovo percorso e soprattutto fare esperienza.

Campioni, capitano del Piacenza Paintball, sarà quindi uno dei giocatori di riferimento della formazione, in una competizione che vedrà affrontarsi squadre non soltanto europee ma provenienti da diverse parti del mondo.

Ma la storia dei cinque piacentini non comincia a Dreux. Parte molto prima, e precisamente dal campo di casa e dal lavoro quotidiano svolto dalla società.

Soprani e Campioni sono infatti anche gli allenatori della Scuola Paintball Kids, il progetto dedicato ai ragazzi dai 9 ai 13 anni che il Piacenza Paintball ha avviato nel marzo scorso.

Un’esperienza che ha dato fin da subito riscontri positivi e che, come spiegano dalla società, «è partita meglio di quanto pensassimo».

A settembre la scuola ripartirà con l’obiettivo di coinvolgere nuovi ragazzi, avvicinarli al paintball e continuare a costruire il vivaio. L’intenzione è quella di creare un percorso di crescita sportiva che possa portare, negli anni, nuovi atleti a competere ai livelli più alti.

Ed è proprio questo uno degli aspetti che rende particolarmente significativa la trasferta francese: due dei ragazzi che oggi insegnano ai più giovani saranno a loro volta protagonisti di un appuntamento mondiale.

Nel frattempo, il Piacenza Paintball è impegnato anche nella corsa a un importante obiettivo nazionale. La squadra piacentina ha infatti conquistato a punteggio pieno le prime due tappe del campionato del Nord Italia ed è quindi in piena corsa per il titolo.

Il verdetto arriverà il 13 settembre, con la terza e ultima tappa della competizione. Dopo gli impegni internazionali di inizio mese, la squadra tornerà quindi a concentrarsi sul campionato con l’obiettivo di chiudere una stagione fin qui molto positiva.

Per il Piacenza Paintball sono giorni importanti, ma il risultato più significativo forse non è rappresentato soltanto dalle vittorie o dalle convocazioni.

È il fatto che un’associazione nata e cresciuta sul territorio piacentino riesca oggi a portare cinque propri tesserati a confrontarsi con il resto del mondo, mentre contemporaneamente lavora per costruire il prossimo gruppo di giocatori attraverso la propria scuola giovanile.

Da Piacenza a Dreux, dunque, il passo è diventato molto più breve. E dietro ai cinque atleti che saranno in campo a settembre c’è un’intera società che continua a crescere.