Karate – Michelle Rizzoli conquista il bronzo all’International Open Alpe-Adria

Ottima prestazione per Michelle Rizzoli, che ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria Under 14 -52 kg al 37° International Open Karate Alpe-Adria, prestigiosa competizione valida per il ranking italiano FIJLKAM in vista della selezione azzurra per i Campionati Mondiali Giovanili, in programma il 14, 15 e 16 ottobre in Polonia.

La competizione si è svolta a Lignano Sabbiadoro e ha visto la partecipazione di 233 società e circa 1.000 atleti, provenienti da Italia, Austria, Romania e Croazia.

La portacolori piacentina, già vincitrice dell’Open d’Italia nell’aprile 2026, ha disputato quattro incontri, conquistando un prestigioso terzo posto al termine di una competizione di altissimo livello agonistico.

Michelle si allena e gareggia da diversi anni e nel corso della sua giovane carriera ha già ottenuto numerose vittorie in ambito nazionale e internazionale. Nel 2025 ha inoltre rappresentato l’Emilia-Romagna al Trofeo CONI Nazionale, confermando il proprio talento e la costante crescita agonistica.

Ottima anche la prestazione di Lorenzo Centonze, da poco rientrato nell’attività agonistica. All’esordio nella nuova categoria Under 21 -67 kg, Lorenzo ha conquistato un ottimo quinto posto, arrendendosi soltanto a un pluricampione europeo e mondiale, attualmente numero 2 del ranking mondiale WKF.

Il prestigioso team piacentino, guidato dal Maestro Gian Luigi Boselli, dal Tecnico Giorgio Livelli, dall’Istruttore Pier Paolo Cagnoni e dal Maestro Daniele Rillosi, è ora pronto per i prossimi appuntamenti internazionali: a breve gli atleti saranno infatti impegnati all’Open di Basilea, in Svizzera, e all’Open di Kranj, in Slovenia.