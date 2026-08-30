Scontro tra scafi sul fiume Po a San Nazzaro durante il Gran Premio, grave un pilota ventenne

Grave incidente sul fiume Po, a San Nazzaro, durante il “Gran Premio Regione Emilia-Romagna”. Tre scafi sono rimasti coinvolti in uno scontro avvenuto poco dopo la partenza della gara.
Ad avere la peggio sarebbe stato un pilota norvegese di 20 anni, impegnato nella categoria F2, trasportato all’ospedale di Parma e ricoverato in Rianimazione.
Secondo le prime informazioni, poco dopo il via uno degli scafi si sarebbe capottato, innescando un incidente che avrebbe coinvolto altre imbarcazioni.
Il bilancio è di tre piloti feriti: oltre al ventenne norvegese, altre tre persone avrebbero riportato conseguenze nello scontro.
A seguito dell’incidente, la gara è stata bloccata per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti necessari. Resta da ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.