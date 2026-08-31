Bobbio, da vent’anni il corso di tennis è anche scuola di vita

Da un ricordo nasce una storia: il corso di tennis che da vent’anni accompagna i ragazzi di Bobbio È una storia che parte nel 2006 e che racconta molto più di un semplice corso di tennis. È la storia di un progetto nato da un ricordo e diventato, negli anni, una vera istituzione per i giovani di Bobbio. Tutto ebbe inizio quando Lucy, una signora molto legata a Bobbio, chiese a Caie Cella, all’epoca presidente del circolo tennistico trebbiense, come poter mantenere vivo il ricordo del marito Edo e, allo stesso tempo, fare qualcosa di utile per la comunità. Nacque così l’idea di un corso di tennis dedicato ai ragazzi.

Dopo la scomparsa di Lucy, il progetto è stato portato avanti da Antonio Valla e dalla sua famiglia, mantenendo intatto lo spirito originario: offrire ai ragazzi di Bobbio la possibilità di avvicinarsi e appassionarsi a questo sport meraviglioso. Nel corso degli anni, tante persone hanno contribuito a rendere possibile questa esperienza. Dal primo maestro, Renzo Scaringella, che per sedici anni ha insegnato a generazioni di giovani con professionalità e dedizione, a Giorgio Gerosa, consigliere particolarmente attivo del tempo, fino a Silvano Aschettino, per tantissimi anni custode del circolo e presenza attenta e preziosa.

Un ringraziamento particolare va anche all’Amministrazione comunale di Bobbio e al Sindaco, capaci di sostenere le iniziative e di offrire consigli importanti per la crescita della società sportiva. Oggi il testimone è passato al maestro Luca, che ha saputo raccogliere l’eredità del corso, conquistare l’affetto dei ragazzi e ampliare l’offerta con l’introduzione dell’insegnamento del padel.

Ma il significato di questa esperienza va ben oltre lo sport. Il corso rappresenta un investimento sui giovani e sul futuro di Bobbio. Tra quei ragazzi di oggi potrebbe esserci il futuro sindaco, il prossimo consigliere comunale, il futuro maestro o semplicemente un grande appassionato e, perché no, anche un campione di tennis. È questa la ragione per cui il Tennis Club Bellocchio guarda al futuro con fiducia e continua a investire sui suoi ragazzi: Perché lo sport non insegna soltanto a vincere, ma a crescere, a impegnarsi e a sentirsi parte di una comunità.