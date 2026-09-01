Giovani in possesso di droga e aggressioni, ore di intenso lavoro per i carabinieri: sequestrate hashish e cocaina e due persone nei guai

Dal centro commerciale al quartiere PEEP fino al parcheggio dell’ospedale: sequestrati hashish e cocaina, rinvenuti 900 euro e numerose dosi di cocaina. Due persone segnalate per uso personale.

Rafforzata l’azione preventiva dei carabinieri sul territorio. Prosegue senza sosta l’attività dei carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Piacenza nell’ambito dei servizi di prevenzione contro l’uso e la diffusione delle sostanze stupefacenti e, più in generale, del controllo del territorio.

Negli ultimi giorni di agosto, gli equipaggi del Radiomobile sono stati impegnati in una serie di interventi che hanno interessato diverse zone della città e che, complessivamente, hanno portato al sequestro di sostanze stupefacenti, alla segnalazione di due persone alla competente Autorità amministrativa e al rinvenimento di 900 euro in contanti e di numerosi involucri contenenti cocaina.

Minorenne con hashish dopo il furto

Il primo episodio risale al pomeriggio del 27 agosto, quando una pattuglia è intervenuta presso il centro commerciale “Galassia” di Piacenza, inizialmente a seguito di una richiesta relativa a un presunto furto. Nel corso degli accertamenti, una minorenne residente in città è stata trovata in possesso di alcuni grammi di hashish. La sostanza è stata sottoposta a sequestro e la giovane è stata segnalata alla competente Autorità amministrativa quale assuntrice di droga.

Un giovane aggredito

Nella stessa serata, poco dopo le 22:00, la Centrale Operativa ha ricevuto diverse segnalazioni relative ad aggressioni avvenute in città. In un primo momento era stata prospettata anche l’ipotesi di una rapina all’interno di un’abitazione, circostanza che, dopo le prime verifiche, non trovava conferma. Un giovane, che presentava segni sul corpo, riferiva invece di essere stato aggredito e colpito anche mediante spray urticante al peperoncino.

Il giovane veniva trasportato al pronto soccorso per ricevere le cure necessarie e, successivamente, si presentava presso la caserma dei carabinieri per riferire più dettagliatamente quanto accaduto. Secondo la versione fornita dallo stesso interessato, all’origine dell’episodio vi sarebbe stata una lite riconducibile a questioni legate alla droga, circostanza sulla quale sono stati avviati gli opportuni approfondimenti.

Un’altra aggressione

Quasi contemporaneamente, un’ulteriore richiesta d’intervento riguardava un’aggressione avvenuta all’interno di un parco nella zona di via Marinai d’Italia, nelle vicinanze di un supermercato. Secondo quanto riferito telefonicamente ai militari, un giovane sarebbe stato aggredito da un gruppo composto da circa sei o sette persone.

Durante l’episodio sarebbe stato inoltre danneggiato il finestrino di un’autovettura. Nella stessa area interveniva anche personale sanitario del 118 per soccorrere una ragazza che avrebbe ricevuto un pugno al volto. La giovane, una volta giunta l’ambulanza, avrebbe tuttavia rifiutato le cure. I diversi interventi della serata risultavano collegati tra loro e hanno quindi determinato ulteriori verifiche da parte dei militari.

Proprio per approfondire il contesto degli episodi avvenuti la sera precedente, nel pomeriggio del 28 agosto, intorno alle 17:00, un equipaggio della Sezione Radiomobile ha effettuato un mirato passaggio di controllo nella zona PEEP, nei pressi di via Caduti sul Lavoro e delle strade adiacenti.

Giovani con droga

Durante il pattugliamento, i militari hanno notato un giovane che portava a tracolla un borsello nero e che, alla vista dell’auto di servizio, avrebbe accelerato il passo dirigendosi verso l’area dei garage di uno stabile. I militari decidevano quindi di seguirlo a distanza per comprenderne il comportamento.

All’interno dell’area dei box erano presenti anche altri quattro o cinque giovani. Alla vista della pattuglia, alcuni di loro avrebbero rapidamente abbassato la saracinesca di un garage per poi allontanarsi tra i palazzi. Il giovane inizialmente notato dai militari, approfittando della confusione, avrebbe quindi lasciato a terra un borsello e si sarebbe dato alla fuga insieme ad altri ragazzi.

Uno dei presenti rimaneva invece sul posto e veniva identificato. Il borsello nero abbandonato veniva successivamente recuperato dai militari. Al suo interno sono stati rinvenuti: 900 euro in contanti e due bustine che complessivamente contenevano 42 dosi di cocaina. Gli accertamenti proseguono per ricostruire con precisione la provenienza dello stupefacente e accertare eventuali responsabilità individuali.

Nella notte un nuovo controllo. Nel parcheggio pubblico dell’Ospedale Civile di Piacenza, una pattuglia ha controllato a piedi un 21enne residente in provincia. Il giovane è stato trovato in possesso di un involucro contenente alcuni grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Anche in questo caso lo stupefacente è stato sequestrato e l’interessato è stato segnalato alla competente Autorità amministrativa quale assuntore.

Gli interventi condotti nell’arco di poche ore confermano l’intensificazione dei servizi svolti dalla Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Piacenza, sia sul fronte della prevenzione e del contrasto alla diffusione degli stupefacenti sia nell’attività di pronto intervento a tutela della sicurezza dei cittadini. L’azione delle pattuglie, sviluppata attraverso controlli dinamici, interventi su richiesta della Centrale Operativa e verifiche mirate nelle aree interessate da precedenti episodi, ha consentito di acquisire elementi utili anche per gli ulteriori approfondimenti investigativi.