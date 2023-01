Caccia ai cinghiali, Laura Chiappa di Legambiente Piacenza: “Siamo contrari a permetterla nelle città, sul tema serve un approccio scientifico” – AUDIO

Caccia ai cinghiali, Laura Chiappa di Legambiente: Siamo contrari a permetterla nelle città, sul tema serve un approccio scientifico”. A dirlo a Radio Sound è l’esponente della sezione piacentina.

Fa discutere l’emendamento al testo della legge di Bilancio approvata nei giorni scorsi in parlamento, che prevede la possibilità di abbattimento della fauna selvatica anche in contesti urbani e nelle aree protette.

Quando si parla di fauna – commenta Laura Chiappa – serve un approccio estremamente razionale e scientifico. Quindi per questi temi importanti soprattutto per gli agricoltori, bisogna rifarsi a chi ha notizie certe. In particolare il riferimento va agli enti statali o chi se ne occupa costantemente. Non si può affidarsi ai “si dice o mi sembra”. Questa è la prima cosa. Sulla questione del cinghiale, è un animale che crea effettivamente problemi all’agricoltura e quindi è giusto un approccio di abbattimento nei casi dove il numero risulta eccessivo. Però siamo assolutamente contrari a disposizioni che vedono la possibilità di cacciare per esempio all’interno delle città. Ricordiamo che il cinghiale praticamente è cacciato tutti i giorni dell’anno, sia nella stagione venatoria e sia nei piani di abbattimento. Non c’è un giorno che non si possa andare a cacciare.

Qual è la soluzione?

Bisogna trovare attraverso il sistema di caccia in atto adesso la modalità migliore per gli abbattimenti. Questo non viene fatto normalmente. Anche la forte dispersione dei cinghiali dalla montagna alla pianura è stata fatta negli anni anche con metodi di caccia sbagliati, come per esempio “la braccata”. Quindi occorre un approccio scientifico e dove c’è un problema bisogna intervenire ma in modo corretto.

C’è anche la questione dei lupi che interessa il piacentino

L’argomento sul lupo è ancora più spinoso. Stigmatizziamo dichiarazioni assurde che riguardano attacchi all’uomo. Anche in questo caso serve rispondere alle domande dei cittadini attraverso gli esperti. Attraverso questo approccio si possono trovare le misure corrette per studiare in modo scientifico la giusta convivenza tra persone, allevatori e lupi. Questo animale è importantissimo dal punto di vista eco sistemico proprio per la questione della fauna. Bisogna trovare il modo corretto per i risarcimenti e per fare in modo che gli allevatori possano avere il recinto anti lupi. In particolare tutti quei metodi di prevenzione che bisogna avere. La caccia al lupo non serve.

