Cade dalla scala mentre lavora in garage, grave 74enne: trasportato a Parma in elicottero

Grave infortunio domestico a Gossolengo. I fatti sono accaduti questo pomeriggio. Un uomo di 74 anni si trovava all’interno del proprio box auto per effettuare alcuni lavori. Pare si trovasse in cima a una scala a pioli alta circa 3 metri. Per motivi da chiarire, l’uomo avrebbe perso l’equilibrio cadendo a terra. Ad accorgersi di quanto accaduto è stata la moglie che ha allertato il 118. Gli operatori sanitari, giunti sul posto, hanno preso atto delle lesioni riportate dal 74enne e hanno predisposto il trasporto in eliambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni sono gravi.