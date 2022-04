Calcio dilettanti, i risultati: salvezza diretta per l’Agazzanese, il Nibbiano chiude quarto

Tutti i risultati del weekend di Calcio dilettanti piacentino dall’Eccellenza alla Terza Categoria.

Eccellenza

Una super Agazzanese vince anche contro il Rolo per 2-0 e centra la salvezza diretta (a segno Manna e Rantier). Il Nibbiano&Valtidone, invece, torna alla vittoria dopo nove gare e lo fa battendo 2-0 la Fidentina. I biancorossoblu, grazie alla doppietta di Maione, risalgono la classifica e concludono il campionato al quarto posto. Il campionato è vinto dal Cittadella Vis Modena, che, dunque, ottiene la promozione in Serie D.

In campo anche:

Bibbiano-Sanmichelese 0-1

Campagnola-Piccardo Traversetolo 1-0

Felino-Real Formigine 2-0

Modenese-Colorno 3-3

Salsomaggiore-Cittadella 0-1

A riposo l’Arcetana.

Promozione

Mantiene la vetta la Castellana Fontana e vince nel big match contro il Carignano per 1-0. La Pontenurese domina la Viarolese e, come all’andata, vince nettamente 6-1, mettendo a referto tre punti importanti per sfuggire ai play-out. Risultato importanti in ottica salvezza diretta anche per il Gotico Garibaldina che nel derby fa lo sgambetto alla Bobbiese e si impone per 3-1. Perde, invece, 1-0 l’Alsenese in quel di Medesano contro la Futura. Infine, a secco di punti anche il Vigolo Marchese contro il più quotato Tonnotto San Secondo che passa 2-0.

In campo anche:

Langhiranese-Fiore Pallavicino 5-2

Noceto-Il Cervo 2-1

Prima Categoria

Il Carpaneto Chero vince il match ad alta quota contro la Sarmatese per 3-2. La Pontolliese Gazzola cala il poker contro il Podenzano (4-0). Sconfitta in casa per la Spes Borgotrebbia che cade 3-2 contro la Sannazzarese.

In campo anche:

Fidenza-Zibello 1-1

Rottofreno-Vigolzone 0-1

Ziano-Borgonovese 2-0

A riposo lo Sporting Fiorenzuola.

Seconda Categoria

Bella vittoria per 5-2 nell’anticipo del venerdì per il Gossolengo Pittolo sul campo della Turris. Perde a sorpresa, invece, la capolista Junior Drago 2-1 per mano del San Giuseppe. Pari 0-0 tra San Rocco e San Nicolò Calendasco.

In campo anche:

Bobbio Perino-Niviano 1-1

Gragnano-San Lazzaro 3-2

San Corrado-Audax Libertas 3-1

Rivergaro-San Filippo Neri

Pari nell’anticipo 1-1 tra Montebello e Arquatese. Bella vittoria per 2-0 del Corte sul Cadeo. Perde, invece, il Vicofertile per 2-1 contro la diretta inseguitrice Lugagnanese che riapre il campionato.

In campo anche:

Fraore-Salicetese 1-0

Sissa-Scanderbeg 2-3

Mezzani-San Leo 1-3

Virtus San Lorenzo-Pro Villanova 0-1

Terza Categoria

Incredibile vittoria della capolista Pianellese contro la seconda Lyons Quarto per 5-1. Vince bene per 4-0 anche il Cadeo contro il Farini Bettola. Infine, vince 3-1 il Gropparello sul Vernasca.

In campo anche:

Alseno-Gerbidosipa 2-0

Fulgor Fiorenzuola-Bivio Volante 1-1

San Giorgio-Primogenita 3-0

Travese-San Polo 2-1

Virtus Piacenza-Folgore

