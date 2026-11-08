Il cardinale Casaroli e la caduta del Muro di Berlino, incontro a Castel San Giovanni il 13 novembre

Venerdì 13 novembre, dalle ore 11, il Teatro Verdi di Castel San Giovanni, ospiterà l’incontro, aperto al pubblico, sul tema “Europa senza muri. Agostino Casaroli, il dialogo e la libertà a 37 anni dalla caduta del Muro di Berlino”, promosso dal Dipartimento per gli Affari Europei della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Comune di Castel San Giovanni.

L’appuntamento vedrà la partecipazione del ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, unitamente a rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee, del mondo accademico e diplomatico.

Agostino Casaroli e il dialogo tra Est e Ovest durante la guerra fredda

Al centro dell’incontro la figura del cardinale Agostino Casaroli, nato a Castel San Giovanni, protagonista della diplomazia vaticana durante la guerra fredda e tra i principali artefici della politica di dialogo della Santa Sede con i Paesi dell’Europa orientale.

Segretario di Stato durante il pontificato di Giovanni Paolo II, il cardinale Casaroli contribuì a mantenere aperto il confronto tra Est e Ovest, promuovendo la libertà religiosa e la tutela dei diritti fondamentali.

L’iniziativa offre l’occasione per ripercorrere una delle pagine più significative della storia europea contemporanea e riflettere sull’attualità dei valori di pace, libertà e cooperazione che hanno accompagnato il processo di integrazione europea.

Il programma dell’incontro: video e saluti istituzionali dalle ore 11

L’incontro si aprirà alle ore 11 con la proiezione di un video dedicato alla caduta del Muro di Berlino e alla vita del cardinale Casaroli.

A seguire, i saluti istituzionali del sindaco di Castel San Giovanni, Valentina Stragliati, del presidente della Provincia di Piacenza, Monica Patelli, del presidente della Commissione Politiche economiche della Regione Emilia-Romagna, Luca Giovanni Quintavalla e del Ministro per gli Affari Europei, Tommaso Foti.

Lectio magistralis su Agostino Casaroli con don Andrea Campisi

Alle ore 11.30 è prevista la lectio magistralis “Agostino Casaroli: il diplomatico del dialogo”, affidata a don Andrea Campisi, parroco di Castel San Giovanni, con l’intervento di Antonio G. Chizzoniti, ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico all’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Dal Muro di Berlino all’Europa di oggi: la tavola rotonda

Seguirà la tavola rotonda “Dal Muro di Berlino all’Europa di oggi”, moderata dal giornalista RAI Luciano Ghelfi, alla quale parteciperanno, la vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna, il console della Repubblica Federale di Germania a Milano Dirk Augustin, il presidente dell’Istituto Affari Internazionali Michele Valensise.

Gli studenti del Liceo Volta e del Collegio Europeo di Parma a confronto sull’Europa

All’incontro parteciperanno anche gli studenti di alcune classi del Liceo Scientifico A. Volta di Castel San Giovanni e del Collegio Europeo di Parma.

Questi ultimi saranno protagonisti del confronto con Alberto Spagnolli, Direttore del Collegio Europeo, sul tema “Quali muri dobbiamo abbattere oggi?”, volto ad approfondire le sfide che attendono l’Unione europea in uno scenario internazionale attraversato da nuove tensioni e divisioni.

Le conclusioni dell’incontro saranno affidate al ministro per gli Affari Europei, on. Tommaso Foti.