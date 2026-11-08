Volley, Serie B – Canottieri Ongina non fa sconti: 3-0 all’Arredopark Dual

Quarta vittoria e vetta provvisoria per la Canottieri Ongina, che in serie B maschile difende il campo di Monticelli grazie al 3-0 contro l’Arredopark Dual. Con i tre punti festeggiati, la squadra di Gabriele Bruni sale in vetta a quota 11 e attende il match odierno tra Sant’Anna Tomcar e Gulliver Novi, quest’ultima con 9 punti, gli stessi della Pallavolo Cremonese che invece osservava il turno di riposo.

CANOTTIERI ONGINA-ARREDOPARK DUAL 3-0

(25-22, 25-17, 25-20)

CANOTTIERI ONGINA: Cormio 11, Rahmati 6, Miranda 17, Reyes 17, Imokhai 3, Mandoloni 2, Rosati (L), Sala (L), Ruggeri 1, Colangelo. N.e.: Belfanti, Cucchi, Mari. All.: Bruni

ARREDOPARK DUAL: Guardavascio 3, Rancan 2, Peslac 11, Murilo Massafeli 6, De Agostini 3, Sasdelli, Menazza (L), Mazzi, Cerfogli, Giangaspero, Artoni, Bindinelli (L). N.e.: Gallo, Musolino. All.: Rotari