Volley – Vap, i risultati del weekend: prima vittoria in campionato in B1

La Volley Academy Piacenza festeggia la sua prima vittoria nel campionato di B1 femminile travolgendo al palazzetto di San Nicolò il Modena Volley con un secco 3-0. Partita mai in discussione, VAP sempre avanti nel punteggio in forza di una fisicità e qualità di gioco visibilmente superiore in ogni fondamentale, specie in battuta con ben 18 ace messi a segno, 7 a firma Noemi Fenzio.

La squadra modenese, formata alla stregua della VAP da giocatrici in età under 19, si è difesa per quanto ha potuto ma non è mai riuscita ad entrare in partita, e se la VAP ha finalmente compiuto un piccolo passo avanti in classifica, Modena resta desolatamente all’ultimo posto senza aver vinto ancora un set dopo quattro giornate. Mercoledi sera si replica, a Modena, stavolta nella sfida che vede le due antagoniste in campo nel campionato giovanile under 19.

SAP Sicurezza VAP – Modena Volley 3-0

(25-15; 25-13; 25-14)

SAP Sicurezza VAP: Momo 7, Di Luzio 5, Agosto 11, Fenzio 12, Carlà (L), Abondio, Olivi 8, Lara Fondin 8, Lunardini, Ferri, (L), Isitor 1, Lamberti, Compaore. All.: Fanni, Bergamaschi

Modena Volley: Cappellini (L), Pigioni 2, Vicente 3, Giovanardi 4, Brancato (L), Fornari, Bergonzini 5, Garavini 4, Perati 1, Sola 1, Piacentini 2, Muzzu. All.: Ghibaldi

Serie C

Dopo il primo stop di sabato scorso sul campo della capolista imbattuta Quartirolo, le ragazze della Volley Academy Piacenza si rifanno nel derby con la Emmezeta Maxmoto, vinto per 3-0 e dominando la scena per tutta la durata del match. Una vittoria che rilancia la squadra di coach Maggipinto nella corsa per il mantenimento del primo posto, ora condiviso insieme a Quartirolo (una partita in meno), San Martino in Rio e Campagnola Emilia.

“E’ una vittoria che rinnova fiducia ed entusiasmo – commenta coach Maggipinto – e che serve a far sentire queste ragazze ancor più protagoniste di un progetto di crescita importante. Nello specifico, ho apprezzato una prestazione collettiva più che positiva per attenzione e qualità di gioco sia in attacco che in difesa”.

DM Idrosanitaria VAP – Emmezeta Maxmoto 3-0

(25-16; 25-16; 25-12)

DM Idrosanitaria VAP: Fortunato, Riccardi Bimbi, Carciani, Fagiani (L), Sposimo, Sorsi, Compaore, Tencati, Clini (L), Sarasini, Mosetti, Carli, Paganini, De Servi, Isitor. All.: Maggipinto, D’Angiolella

Emmezeta Maxmoto: Puddu, Boselli, Ferrarini, Pommella G., Seist, Drazetic, Pommella S., Androni, Bergamaschi, Spotti (L), Lavezzi, Bisotti, Tagliaferri. All.: Falcione, Corraro