Piacenza Calcio è lieta di comunicare di aver sottoscritto un contratto annuale con opzione sino al 30 giugno 2025 con il calciatore Claudio Morra.

Morra, attaccante classe 1995, è cresciuto tra i settori giovanili di Verona e Torino. Ha esordito tra i professionisti con la Fidelis Andria. In carriera ha poi vestito le maglie di Savona, Pro Vercell, Pordenone e Virtus Entella. Vanta quasi 100 presenze in Serie B e 80 gare in Serie C. Ha disputato anche alcune gare con la Nazionale Under 20.