Teleriscaldamento, parcheggi e rete gas: cambia la viabilità in alcune zone della città

Lavori in corso lungo alcune strade piacentine, ecco come cambia la viabilità

Lavori per il teleriscaldamento e per i posteggi, modifiche alla viabilità in via Emmanueli e nel parcheggio di viale Malta

Per consentire l’esecuzione di lavori di posa del teleriscaldamento, dalle ore 7 del mattino di mercoledì 30 agosto sino al 13 ottobre prossimo sarà istituito il divieto di sosta su entrambi i lati della carreggiata nel tratto di via Emmanueli compreso tra l’intersezione con via Campesio e quella con via Arrigoni. Lo stesso tratto stradale sarà percorribile in entrambi i sensi di marcia, con la massima cautela, dai soli residenti, dimoranti e fruitori di posti auto privati, nonché dai mezzi di soccorso.

Dalle 7.30 di giovedì 31 agosto alle ore 18 di venerdì 1° settembre, invece, nel parcheggio di viale Malta sarà istituito il divieto di sosta in alcune aree individuate dall’apposita segnaletica, che indicherà anche i tratti della pista ciclabile su cui non si potrà transitare. Questo per consentire, a cura della Provincia, i lavori di pulizia e sfalcio del terreno necessari alla realizzazione di posteggi ad uso esclusivo del personale scolastico operante nei moduli didattici temporanei a servizio dei vicini licei.

Lavori alla rete gas tra via Verdi e via Santa Franca, modifiche alla viabilità

Per consentire, compatibilmente con le condizioni meteo, i lavori di rifacimento delle reti del metano all’intersezione tra via Verdi e via Santa Franca, sono previste alcune modifiche alla viabilità a partire da oggi, lunedì 28 agosto, sino al 15 settembre prossimo.

Nel tratto di via Verdi compreso tra vicolo San Martino e via Santa Franca sarà in vigore il divieto di sosta permanente con rimozione forzata per consentire, ai soli residenti, dimoranti e fruitori di posti auto privati, nonché ai mezzi di soccorso, di circolare in entrambi i sensi di marcia. Gli stessi provvedimenti saranno in vigore nel tratto di via Verdi compreso tra l’intersezione con via Santa Franca e quella con Corso Vittorio Emanuele, nonché nel tratto di via Santa Franca compreso tra via San Siro e via Verdi.

Contestualmente, nel tratto di via Santa Franca tra via San Siro e il civico 18 sarà attuato un restringimento di carreggiata con senso unico alternato, regolamentato da apposita segnaletica di cantiere, mentre nel tratto di via San Giovanni tra il civico 3 e l’intersezione con corso Vittorio Emanuele verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e, ad uso esclusivo dei cantieri situati in via Verdi, sarà permessa la circolazione in entrambi i sensi di marcia.