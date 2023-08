Non si arrende alla fine della relazione e iniziano le persecuzioni: trovato sotto casa della ex e arrestato

Ancora un intervento rapido ed efficace da parte della polizia per quanto riguarda la tutela delle donne vittime di persecuzioni e stalking. E’ di pochi giorni fa il caso esemplare dell’uomo denunciato alla mattina e arrestato alla sera.

Ora un’altra storia arriva sempre da Piacenza. Una ragazza decide di interrompere la relazione ma lui non ci sta e inizia il solito copione. Messaggi ossessivi, telefonate e soprattutto appostamenti davanti a casa della donna, dei suoi genitori e del nuovo fidanzato. Una situazione divenuta presto insostenibile tanto che la giovane ha deciso di denunciare l’ex alla polizia.

Da quel momento gli agenti hanno iniziato ad attenzionare la situazione. L’epilogo domenica scorsa. Alla sera i poliziotti hanno sorpreso il ragazzo davanti a casa della ex fidanzata. Per lui è scattato l’arresto immediato per atti persecutori.