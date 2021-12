Cani Sciolti in Teatro, anteprima nazionale del tour a Fiorenzuola al Verdi il 18 dicembre. La band dell’artista Fiorenzuolano, Matteo Magni, da trent’anni sulle scene Italiane, si presenta in una chiave teatrale, più intima e rivolta ad un pubblico attento. Brani folk e cantautorali si alternano in un recital coinvolgente e raffinato. Quella di Fiorenzuola sarà l’anteprima nazionale del Tour: “Cani Sciolti In Teatro”.

Cani Sciolti in Teatro

Quella dei Cani Sciolti è senza dubbio una delle formazioni cover leader nel panorama musicale Italiano. Con una media annuale di oltre 100 concerti ed una formazione di elevatissimo livello qualitativo, il gruppo piacentino ha fatto tappa in tutti i principali locali specializzati in questo tipo di spettacolo, riscuotendo ovunque unanimi successi. Dal 1993, quando Matteo Magni (voce) presentò il gruppo al pubblico per la prima volta, la formazione ha subito numerosi cambiamenti cosi come lo spettacolo proposto, sempre alla ricerca di un risultato migliore.

La formazione di oggi, che può vantare oltre 25 anni di attività, è composta da artisti professionisti con esperienze di altissimo livello. Oltre a Matteo Magni abbiamo: Davide Schipani, al basso, Aldo Zardoni alla chitarra da Rovato (Bs) , da Piacenza arrivano Fabio Comovi alle tastiere e programmazioni ed il batterista milanese Riccardo Invernizzi. Tutti sono accomunati dal desiderio di proporre un prodotto di grande qualità e ricco di emozioni. L’organizzazione accurata, la preparazione tecnica dell’allestimento e l’attenzione negli arrangiamenti contribuiscono al raggiungimento di questo risultato.

I Cani Sciolti, con il loro nome e la loro storia ventennale fanno parte di quella ristretta cerchia di band culto e punto di riferimento nel settore dell’intrattenimento musicale italiano, tra le più imitate e richieste.

Dal 2009 i Cani Sciolti hanno anche collaborato con Fiordaliso, Ivana Spagna, Adriano Pappalardo, Alexia ed altri in concerti Live su piazze e feste di tutta Italia. Dal 2010 hanno realizzato lo spettacolo tributo Italiano più importante a Max Pezzali e gli 883, già molto noto e che ha da subito riscontrato grande interesse, il “Max Pezzali Tribute” (www.maxpezzalitribute.it) Dal 2013 un altro spettacolo dedicato ai teatri che si intitola: “Matteo Magni Teatro Canzone” (www.matteomagni.it).

Nel dicembre 2013 la band riceve il Premio alla Carriera all’importante “Music Awards” della città di Piacenza.