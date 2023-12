Canottaggio – Bronzo per Alicia Ghinelli (Vittorino da Feltre) ai Campionati italiani Gran Fondo

Ancora un risultato di prestigio per la squadra agonistica di canottaggio della Vittorino da Feltre. Un risultato che porta la firma di Alicia Ghinelli, una delle atlete di punta della giovane formazione biancorossa, che ai Campionati italiani di Gran Fondo, svoltisi nei giorni scorsi a San Giorgio di Nogaro, in provincia di Udine, ha conquistato una meritata medaglia di bronzo.

Alicia Ghinelli sugli scudi

Le gare, che si sono svolte sulla distanza dei seimila metri e che hanno visto competere atleti in rappresentanza di ben sessantacinque società remiere, hanno riguardato le specialità del due senza e del singolo. E proprio in quest’ultima specialità si è distinta la giovane atleta piacentina della Vittorino da Feltre, che al termine di una gara intensa ed avvincente, si è classificata al terzo posto, conquistando il bronzo tricolore, alle spalle di Laura Sciortino della Canottieri Padova (argento) e di Greta Prodi, portacolori della Canottieri Varese, che si è aggiudicata il titolo italiano di specialità. Per Alicia Ghinelli, quindi, un secondo bronzo tricolore, dopo quello conquistato la scorsa estate nella categoria Esordienti sulla distanza dei duemila metri. Un risultato di prestigio che conferma la crescita tecnica ed agonistica di un’atleta che rappresenta il presente ma anche il futuro della squadra di canottaggio della Vittorino da Feltre.

I risultati

Alle competizioni dei Campionati italiani di Gran fondo hanno preso parte anche altri tre equipaggi biancorossi. Nella categoria Ragazzi (15-16 anni) buon nono posto finale nel due senza per Marco Tinelli e Matteo Sarsi, entrambi al primo anno di categoria. Sempre tra i Ragazzi, nelle prove del singolo, cinquantesimo posto finale, invece, per Giacomo Salvarani.

Nella categoria Junior (17-18 anni), buon settimo posto finale, nel due senza, per l’equipaggio biancorosso composto da Leonardo Ghioni e Dario Guerra, con quest’ultimo che, pur facendo parte di una categoria cronologicamente inferiore, si è ben comportato disputando, al pari del compagno di squadra, un’ottima gara.

A causa di un’indisposizione non è potuta scendere in acqua a San Giorgio di Nogaro Gemma Ghinelli, una delle atlete più rappresentative della squadra biancorossa e che avrebbe sicuramente potuto competere per un risultato di rilievo.